Andrea Legarreta regresó al programa Hoy tras dos semanas de ausencia. La conductora disfruto este tiempo para vacacionar al lado de su familia; sin embargo, no todo fue felicidad.

El sobrino y ahijado de Andrea Legarreta sufrió un accidente mientras practicaba motocross. Lamentablemente murió.

Como era de esperarse, la conductora habló en Hoy de la pérdida. Sus compañeros y amigos ya la esperaban con los brazos abiertos para apapacharla en este difícil momento.

Andrea Legarreta regresa a Hoy (Hoy / YouTube)

Andrea Legarreta casi llora al regresar a Hoy y recordar la muerte de su sobrino Mateo

Con un nudo en la garganta, Andrea Legarreta recordó haberse enterado del accidente de su sobrino cuando se encontraba con su papá, su hija y una de sus sobrinas de vacaciones.

Por lo que sin pensarlo tanto, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- tomó un vuelo a Houston para acompañar a su familia.

Aunque sus compañeros de viaje querían acompañarla, ella les pidió no hacerlo ya que no iban a poder ingresar todos al hospital y todos juntos no serían de gran ayuda.

Sin revelar los detalles de la muerte, la conductora de Hoy recuerda que la vida puede acabar en un instante.

“Algún día les compartiremos la historia a detalle, creo que al final así es la vida, es como recordar que somos un instante y que no sabemos qué va a pasar, que hay que amar mucho a los nuestros, estar con los nuestros, nunca sabemos qué vaya a pasar y cuando sucede, pensar ‘a ellos cómo les gustaría vernos’ y les gustaría vernos continuar” Andrea Legarreta

¿De qué murió el sobrino de Andrea Legarreta?

A Mateo, sobrino y ahijado de Andrea Legarreta, le encantaban las motocicletas por lo que practicaba motocross.

Hasta el momento se sabe que el joven de 14 años de edad, sufrió una caída practicado motocross, la cual le causó una lesión encefálica que se complicó.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue intervenido, lamentablemente hubo complicaciones que lo condujeron a la muerte el pasado mes de marzo.

Para Andrea Legarreta fue un duro golpe ya que en junio del año pasado sufrió la perdida de su madre, Isabel Martínez.

La conductora había organizado unas vacaciones al lado de su padre y una de sus hijas, para disfrutar y celebrar la vida, nunca imaginó que sufriría la perdida de su sobrino.

Por lo que hoy pide amar a nuestros seres queridos y recordar con amor a quiénes ya no viven.