Andrea Legarreta no soporta y se pone a llorar en vivo en el programa Hoy al confesar lo difícil que ha sido para ella seguir adelante con su vida tras la muerte de su mamá.

A 25 días de la muerte de su mamá Isabel Martínez a los 81 años de edad, Andrea Legarreta no puedo evitar romper en llanto en pleno programa en vivo.

Todo sucedió cuando la tanatóloga Gaby Pérez Islas y Sofía Villalobos realizaron una sección sobre cómo enfrentar el duelo tras la pérdida de un ser querido.

Andrea Legarreta revela la triste razón como supo que no volvería a ver viva a su mamá Isabel Martínez

En ese momento, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- no pudo evitar hablar sobre el dolor por la muerte de su mamá, quien era un gran pilar para su vida.

Fue el pasado 30 de julio cuando Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores al revelar la inesperada muerte de su mamá Isabel Martínez.

En medio de su dolor, Andrea Legarreta decidió regresar al programa Hoy donde se ha mostrado fuerte por su papá, Juan Legarreta.

Sin embargo, durante la emisión del 24 de agosto del programa Hoy, Andrea Legarreta no podo evitar llorar ante la presencia de la tanatóloga Gaby Pérez Islas.

Andrea Legarreta abrió su corazón para hablar de su dolor y confesó que de las primeras personas que buscó tras la muerte de su mamá, fue una tanatóloga.

Serrath no está jugando y ya mostró las primeras conversaciones con Poncho de Nigris

“Quienes hemos tenido una pérdida tan fuerte de pronto no sabemos qué hacer con este dolor”

Durante su plática, Andrea Legarreta confesó que tienen una gran necesidad de buscar señales de que su mamá se encuentra con ella.

Entre lágrimas, Andrea Legarreta destacó que a veces se siente tonta al querer encontrar señales en todos lados en los que se encuentra.

“En este dolor, en esta desesperación, por que entra un miedo, es una sensación que nunca había sentido, es un miedo muy extraño, me pasa que voy en la calle y voy buscando señales en el cielo, o estoy en el teatro y en las luces, en la iluminación en la gente, estoy buscando señales por todos lados, es como, hasta tonta me siento en muchos momentos porque es querer encontrar…”

Durante su tiempo de duelo, Andrea Legarreta confesó que ha recibido palabras generales en las que le dicen que su mamá es un ángel y que está con ella.

Sin embargo, destacó que ella lo que quiere es el contacto físico con su mamá y poderla abrazar cómo lo hacía antes.

“De pronto pasas por tantas etapas que siento a veces que no es verdad, de pronto lo único que quiero es como si fuera una niña chiquita es abrazar a mi mamá, me dicen ‘es tú angelito’ o ‘vas a estar siempre acompañada de ella’ y yo lo que quiero es el contacto físico, olerla y abrazarla, no sé qué hacer con el dolor”

Andrea Legarreta