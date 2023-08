Andrea Legarreta revela la triste razón como supo que no volvería a ver viva a su mamá Isabel Martínez; la vio por última vez el día de su cumpleaños.

Isabel Martínez -mamá de Andrea Legarreta- murió la mañana del domingo 30 de julio en su casa de Acapulco.

Tras varios días de luto, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- regresó a trabajar y se dio tiempo para atender a los medios.

Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta manifestó que sigue en shock y hay ocasiones que cree que sólo es una pesadilla.

Tal y como contó en su publicación en Instagram, Andrea Legarreta narró cómo fue la muerte de su mamá.

Explica que su mamá padecía fibromalgia, una condición crónica que causa dolores generalizados y agotamiento.

Aunque no reveló la causa de su muerte, mencionó que fueron una serie de factores lo que la provocaron.

Isabel Martínez tuvo la oportunidad de ver a Andrea Legarreta en la obra Vaselina, donde interpreta el papel de ‘Frenchy’.

La última vez que Andrea Legarreta vio con vida a su mamá, fue el día de su cumpleaños, el 12 de julio.

“Estuvimos mis hijas y yo, cuando yo me despedí de ella antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita y su mirada, no sé si fue su mirada o su alma a través de sus ojos, me hizo saber que ya no la iba ver”

Andrea Legarreta