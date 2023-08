Andrea Legarreta se pone triste por la muerte de la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ y recuerda a su mamá Isabel Martínez.

La muerte de la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ ha impactado al mundo del espectáculo y es que la joven de 21 años de edad se ahogó en Playa Cerritos, Mazatlán.

Tras darse a conocer la noticia, Luis Ángel ‘El Flaco’ -de 36 años de edad- realizó un live en donde habló sobre la muerte de hija María Fernanda.

Luego de escuchar las palabras del exintegrante de la banda ‘Los Recoditos’, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- no pudo evitar recordar a su mamá Isabel Martínez.

Durante el programa Hoy Andrea Legarreta confesó que la muerte de la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ la hizo reflexionar y por eso ya había hablado con sus hijas Mia y Nina.

Visiblemente afectada, Andrea Legarreta mandó un contundente mensaje a todos los jóvenes.

El lunes 14 de agosto se dio a conocer la lamentable muerte de la hija adoptiva de Luis Ángel ‘El Flaco’ cuando se encontraba en Playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa.

Luis Ángel ‘El Flaco’ realizó un live en su cuenta de Facebook donde aprovechó para pedirles a los jóvenes que actúen con responsabilidad pues una mala decisión puede acabar con su vida.

Durante el programa Hoy pasaron las palabras de Luis Ángel ‘El Flaco’ sobre la muerte de su hija María Fernanda.

En ese momento Andrea Legarreta se mostró sumamente conmovida pues no pudo evitar recordar la reciente muerte de su mamá Isabel Martínez.

Visiblemente afectada, Andrea Legarreta reconoció que incluso habló con sus hijas sobre la muerte de María Fernanda.

Andrea Legarreta les pidió a los jóvenes ser cautelosos pues se debe de estar atentos son vivir con miedos.

“Pero también es para nosotros estar atentos, no vivir con miedo porque la vida no se tiene que vivir con miedo, pero si ser cautelosos”

Durante su intervención, Andrea Legarreta le mandó sus condolencias a Luis Ángel ‘El Flaco’.

Recordando la reciente muerte de su mamá, Andrea Legarreta señaló que se debe de seguir adelante.

A 16 días de la muerte de su mamá Isabel Martínez, Andrea Legarreta compartió un emotivo video de la última vez que la vio.

El pasado 12 de julio, Andrea Legarreta celebró un año más de vida y fue el último momento que pudo convivir con su mamá.

“Y ese día… El día de mi cumpleaños, fue la última vez que te vi con vida… La última vez que me diste tu bendición… Te llené de besos y tú a mi… Me llenaste de amor…”

Andrea Legarreta confesó que en ese momento sintió que ya no volvería a ver a su mamá.

“Y en esa última mirada antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo… Nuestros ojos se vieron por última vez… No sé cómo explicarlo… Hay cosas que no se explican… Se sienten… Mamita… Y tan sólo unos días después fue tu partida de este plano…”

En su mensaje Andrea Legarreta señaló que desearía regresar el tiempo para abrazar más a su mamá, además de que le hubiera gustado detener el tiempo en ese momento.

Andrea Legarreta confesó que su mamá sigue muy presente en su vida y sigue muy triste por su partida.

“Te siento… Vives en mi… Mi corazón está muy triste… Mi alma también… Me faltas a cada instante… Me falta mi copiloto… Nuestras llamadas de todos los días… Nuestras risas… Tus consejos… Me falta TODO lo que me daba mi Má… Me siento tan afortunada y agradecida de haber compartido tanta vida juntas… De ser tu hija… De tener una madre como tú!! Honrada estoy por ser tu hija… Gracias amor precioso!! Mi reina hermosa!! Mi amada Chabelita…”

Andrea Legarreta