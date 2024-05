Andrea Legarreta -de 52 años de edad- reacciona a los chismes que están surgiendo de la supuesta pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona.

En días pasados ambas conductoras del programa Hoy se vieron enfrascadas en una polémica por protagonizar una fuerte pelea.

De acuerdo con los rumores, Galilea Montijo -de 50 años de edad- y Andrea Escalona -de 37 años de edad- prácticamente se fueron a los golpes.

Incluso se llegó a mencionar que el lugar de una de las dos corría peligro dentro del matutino.

Y ahora fue turno de Andrea Legarreta para dar su opinión al respecto de sus compañeras, llamando “porquerías” a los chismes que están circulando.

Medios interceptaron a Andrea Legarreta para preguntarle por todo lo que se está diciendo respecto a la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona.

Al respecto la presentadora mencionó que, para empezar, se sorprendió cuando empezó a leer que sus compañeras se habían peleado.

Esto porque Andrea Legarreta aseguró que en ningún momento llegó a ver o a escuchar una pelea en el estudio o los camerinos de Hoy.

Además de que le envió un mensaje a todas aquellas personas que buscaron desprestigiar la imagen de Galilea Montijo y Andrea Escalona con una pelea.

“Cuando yo leí eso dije ‘no sé de qué me están hablando’. O sea, en ningún momento yo lo he visto. O sea, en ningún momento he visto o he oído discusiones. Nosotros generalmente estamos conviviendo con ellas".

Andrea Legarreta