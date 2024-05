¿Galilea Montijo quiere hacer un trío con Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente? Así se lo propuso en pleno programa en vivo.

A lo largo de su carrera, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- se ha enfrentado a varios rumores sobre su vida privada.

Uno de ellos involucra a Cristián de la Fuente -de 50 años de edad- y es que rumores señalaban que Andrea Legarreta le había sido infiel a Erik Rubín con el actor.

Pese a que nunca se comprobó nada, chismosos han señalado que Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente tuvieron un amorío cuando ambos se encontraban casados.

A su regreso al programa Hoy, Cristián de la Fuente volvió enfrentarse a estos rumores, aunque ahora parecía que le coqueteaba a Galilea Montijo, de 50 años de edad.

Al recordar el supuesto amorío entre Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente, Galilea Montijo no dudó en proponerles un trío en pleno programa de Hoy.

Así le propuso Galilea Montijo a Andrea Legarreta realizar un trío con Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente fue el invitado especial del programa Hoy de la emisión del miércoles 1 de mayo.

Los conductores de Hoy se mostraron muy felices de tener a Cristián de la Fuente con ellos, y es que mostraron la gran relación que tenían con el famoso.

Cristian de la Fuente, actor (Agencia México)

Sin embargo, Cristián de la Fuente no dudó en expresar su descontento porque Galilea Montijo no le da like en las redes sociales.

E incluso bromeó con el hecho de que lo iba a tratar con su psicólogo.

“Mañana mi terapia se va a llamar ‘el like de Gali’” Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente señaló que se encontraba muy triste, ya que él le da like a todas las fotografías que sube Galilea Montijo, incluso las de sus viajes.

En ese momento, Galilea Montijo accedió a sus redes sociales para darle like a las publicaciones de Cristián de la Fuente.

Cristián de la Fuente sorprendió a Galilea Montijo al señalarle que cada vez se encontraba “más guapa”.

De inmediato, Galilea Montijo le cuestionó a Cristián de la Fuente si trataba de decirle algo ahora que ya se encontraba separada y él también.

“Me quieres decir algo, soy divorciada, estás divorciado” Galilea Montijo

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Andrea Legarreta interrumpió a su compañera al recordarle que habían vinculado sentimentalmente a Cristián de la Fuente con ella.

“Se supone que somos tu y yo, ahora va a ser la Gali” Andrea Legarreta

Pero, Galilea Montijo no dudó en proponerle un trío a Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente.

“Podemos ser tres” Galilea Montijo

A Galilea Montijo le gustaría hacer un trío con Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente pic.twitter.com/kWFc44wgxR — Fabs h (@Fabsh13H) May 2, 2024

Tras reclamo de Cristián de la Fuente, Galilea Montijo molesta de que todo se rija por las redes sociales

En Hoy, Cristián de la Fuente no dudó en reclamarle a Galilea Montijo por ignorarlo en las redes sociales.

Y es que Cristián de la Fuente aseguró que Galilea Montijo sí lo sigue en las redes sociales, pero se siente ignorado porque no le da ningún like al contenido que comparte.

En ese momento, Galilea Montijo se mostró molesta de que todo se quiera regir a través de lo que pasa en las redes sociales.

Galilea Montijo aseguró que si le quieres decir algo a alguien se lo dices en persona y no a través de las redes sociales.

“¿Quién ha dicho que si no te sigue, qué si das un like? No es las redes sociales, quieres decirle algo a alguien, le hablas y le dices” Galilea Montijo

Galilea Montijo propuso que los likes y los comentarios en las redes sociales no deberían de existir.

“Pero los likes no deberían de existir, ni los comentarios” Galilea Montijo

Pese a sus comentarios, Galilea Montijo decidió darle el like que tanto pidió Cristián de la Fuente.

“Es que ya nos regimos por las redes sociales, hay no me dio like le caeré mal, no me puso comentarios” Galilea Montijo

Los conductores de Hoy señalaron que se pueden acabar relaciones por eso, ya que se enfocan mucho a quién se le da un like y a qué persona se sigue.