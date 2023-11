Andrea Legarreta hasta corrió del susto en Hoy por una “sorpresita” en pleno programa en vivo, pero no fue la única.

Este 1 de noviembre el programa Hoy tuvo una emisión muy especial y es que se trasmitió desde Six Flags México.

Los conductores de Hoy se mostraron muy felices pues además de salir de los foros del programa Hoy, tuvieron la oportunidad de convivir con las personas que se dieron cita en el parque de diversiones.

Al ser un programa especial, en Hoy se tuvieron invitados únicos para sorprender a la audiencia, sin embargo Andrea Legarreta -de 52 años de edad- nunca pensó que saldría corriendo en plena emisión.

Y es que en una sección recibió una pequeña “sorpresita” que la hizo querer abandonar el programa, pero no fue la única que sintió la necesidad de correr.

Así corrió del susto Andrea Legarreta en pleno programa Hoy por una “sorpresita”

Andrea Legarreta fue la encargada de anunciar este cambio de temporada en Six Flags México y se mostró muy feliz con la llegada de ‘Christmas in the Park’.

No fue la única sección en la que participó Andrea Legarreta y es que en pleno programa Hoy vivieron un momento mágico.

Pero Andrea Legarreta nunca imaginó que terminaría corriendo luego de que en la sección ella le tocó abrir un sobre que tenía la palabra araña.

En ese momento sorprendieron a Andrea Legarreta con un frasco con una tarántula.

Aunque se encontraba cerrado el frasco, Andrea Legarreta e inmediato salió corriendo sin importarle que se encontraba en pleno programa en vivo.

Al igual que Andrea Legarreta, Galilea Montijo también se asustó con la “sorpresita” de Hoy

Al ver que su compañera había salido corriendo, Raúl Araiza de inmediato le pidió que regresará.

Mas a fuerzas que de ganas Andrea Legarreta les pidió que no le abrieran el frasco.

Para espantarla más, Raúl Araiza señaló que la iban a aparecer en su chamarra.

Andrea Legarreta no fue la única que salió corriendo en pleno programa Hoy y es que Galilea Montijo -de 50 años de edad- también se espantó con la sorpresa.

Galilea Montijo bromeó con el hecho de que las patas de la tarántula se encontraban muy peludas.

Pero Andrea Legarreta bromeó y señaló que no la viera pues la estaba exponiendo.

Galilea Montijo se acercó a la tarántula y le dijo que ya no se usaba estar tan peluda.