El pasado 25 de octubre, Andrea Legarreta informó que no tenía noticias de su papá luego de que el Huracán Otis con categoría 5 impactara las costas de Guerrero.

Sin embargo, este jueves 26 de octubre, llorando, Andrea Legarreta confirmó que su familia está bien.

Su papá, Juan Legarreta se encuentra bien y en compañía del hermano de la conductora de Hoy; solo sufrieron algunas pérdidas materiales.

Por lo que finalmente, Andrea Legarreta agradeció la preocupación que mostraron sus seguidores y los medios y los instó a apoyar a los damnificados.

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Andrea Legarreta confirmó que su familia estaba bien.

De acuerdo con Andrea Legarreta, su papá ya logró comunicarse con ella luego de que el Huracán Otis con categoría 5 impactara las costas de Guerrero.

“Estoy aquí de nuevo para darles las buenas noticias, porque me habló mi papá, encontraron una forma de comunicarse”

El papá de la conductora se encuentra en perfecto estado de salud y está con su hermano.

“Me llamó, me dijo que está bien, que mi hermano está bien, que están juntos”

En los edificios en donde vive la familia de Andrea Legarreta, no hubo más que pérdidas materiales, por lo que se dijo agradecida.

En su comunicado, Andrea Legarreta agradeció la preocupación de sus seguidores y los medios de comunicación.

Finalmente, aprovechó la atención e instó a los usuarios a apoyar a los damnificados de Guerrero.

Juan Legarreta, padre de Andrea Legarreta, así como otros familiares de la conductora, viven en Acapulco; una de las zonas más afectadas por el huracán Otis.

En la mañana del 25 de octubre, Andrea Legarreta mencionó que no había tenido contacto con su familia de Acapulco y hasta las 4:00 de la tarde seguían sin comunicación.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Andrea Legarreta detalló que desde la noche del 24 de octubre, no ha podido hablar con su familia.

“Desde ayer en la noche no he tenido contacto con él (su papá) están incomunicados. Cuando habló con mi papá él estaba solo, mi hermano vive allá, ya no supe si se pusieron de acuerdo para estar juntos”

Andrea Legarreta