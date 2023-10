Andrea Legarreta rompe en llanto durante el programa Hoy al colocar por primera vez la foto de su mamá en la ofrenda de Día de Muertos.

A unos días de Día de Muertos, el programa Hoy comenzó a poner su ofrenda y cada día recuerdan a algún famoso que lamentablemente falleció durante el último año.

Como es una tradición en el programa Hoy, los conductores también le hacen un homenaje a sus seres queridos que murieron.

Sin embargo, este jueves 19 de octubre se vivió un momento especial y es que Andrea Legarreta puso por primera vez la fotografía de su mamá en la ofrenda de Día de Muertos.

Aunque confesó que ha pasado días muy complicados, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- dejó en claro que saldrá adelante por su mamá.

El pasado 30 de julio, Andrea Legarreta compartió que su mamá Isabel Martínez había muerto de manera inesperada en su casa en Acapulco.

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta ha compartido cómo lleva su proceso de duelo y es que la muerte de su mamá fue un golpe muy duro ya que ella era el pilar de su familia.

A casi tres meses de la muerte de Isabel Martínez, Andrea Legarreta no pudo evitar quebrarse al tener que poner por primera vez la foto de su mamá en la ofrenda de Día de Muertos.

En compañía de Galilea Montijo -de 50 años de edad-, Andrea Legarreta le dedicó unas amorosas palabras a su mamá.

Sosteniendo la mano a Andrea Legarreta, Galilea Montijo recordó que Isabel Martínez ‘Chabelita’ era la fan número uno del programa Hoy porque siempre los regañaba.

“Nuestra Chabelita siempre era la fan yo creo que era la número uno de este programa, claro estaba su chiquilla, la luz de sus ojos. Pero bien que nos regañaba a todos y nos decía eso si me gusta, esto no me gusta y la opinión de Chabelita en el programa Hoy era muy importante”

Entre lágrimas, Andrea Legarreta destacó que era muy difícil para ella ver a su mamá en una ofrenda del Día de Muertos.

Sin embargo, consideró que el Día de Muertos es una de las tradiciones más bonitas de México y que con el tiempo se dio cuenta que cuando alguien ama mucho a una persona en realidad no se va.

“Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos, pero algo que me parece muy lindo y de las tradiciones más hermosas de nuestro país es esta y me parece hermoso, con el tiempo me he dado cuenta que cuando tienes alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas”

