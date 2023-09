¿Andrea Legarreta no se encuentra bien? Dedica desgarrador mensaje a su mamá y hace esta petición a todos sus seguidores sobre la relación que tienen con sus padres.

A casi dos meses de la muerte de la señora Isabel Martínez, Andrea Legarreta sigue recordándola con emotivos videos que comparte en sus redes sociales.

Pese a que en el programa Hoy Andrea Legarreta se ha mostrado muy feliz, a través de sus redes sociales ha compartido que tiene gran dolor por la muerte de su mamá.

En esta ocasión, Andrea Legarreta compartió un video en su cuenta de Instagram en donde recuerda a su mama, la señora Isabel Martínez.

Andrea Legarreta -de 52 años de edad- conmovió a todos sus seguidores con el mensaje que le dedicó a su mamá y agradeció haberla conocido.

Además, Andrea Legarreta aprovecho para mandarle una petición a sus seguidores, recordándoles la importancia de vivir cada instante como si fuera el último.

Andrea Legarreta y su mamá, Isabel Martínez (Instagram/@andrealegarreta )

Andrea Legarreta recuerda a su mamá con emotivo video que lo acompañó con un desgarrador mensaje

Fue el pasado 30 de julio cuando Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores al revelar la sorpresiva muerte de su mamá, la señora Isabel Martínez.

Se trató de un duro golpe para Andrea Legarreta y es que mantenían una gran relación, lo que las hizo vivir grandes momentos juntas.

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta ha compartido como continúa procesando todos los sentimientos que ha tenido por la muerte de su mamá.

En esta ocasión, Andrea Legarreta compartió un video en el que se puede ver a la señora Isabel Martínez en un viaje junto a su hija, parece ser que fue tomado en Venecia, Italia.

En el video se puede ver como a la señora Isabel Martínez se le paró una paloma en la cabeza, por lo que las risas no se hicieron esperar y es que el animal no se quería bajar.

Andrea Legarreta señaló que aunque su mamá ya no está físicamente con ella, sigue presente en su vida.

“Mi reina hermosa… Tu risa siempre me dio vida y lo sigue haciendo… Tu alma de niña que reía a carcajadas y disfrutaba tanto los regalos de la vida!!! Hoy te veo y escucho reír así y río contigo con lágrimas de AMOR y añoranza… Te guardo y te llevo en todos los instantes de mi vida…” Andrea Legarreta

En su desgarrador mensaje, Andrea Legarreta le agradeció a su mamá por todo lo hermoso que le dejó y por eso ahora la recuerda con mucho cariño.

“VIVES en todo lo hermoso de este plano… Vives en nosotros y nuestro corazón late a ritmo de tu dulce amor y tu hermoso recuerdo… GRACIAS hermosa Chabelita por ser la MARAVILLOSA mamá que fuiste!!” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta dejó en claro que su mamá seguirá presente en sus corazones, pues siempre está en sus recuerdos por todo el amor que les dejó.

“Hiciste un gran trabajo de entrega y amor infinito junto a mi papi!! Gracias por ser una mamá INOLVIDABLE y hermosa!! Gracias Dios por darnos la oportunidad de tenerla y mantenerla viva en nuestros recuerdos y corazones a través del amor puro… Hoy sólo siento AMOR y AGRADECIMIENTO…” Andrea Legarreta

Esta es la petición que hizo Andrea Legarreta a todos sus seguidores

Andrea Legarreta aprovechó que estaba recordando a su mamá, para pedirle a todos sus seguidores que no dejen a sus papás solos.

En su mensaje, Andrea Legarreta recordó la importancia de no guardarse nada y siempre decirles lo mucho que los quieren.

Andrea Legarreta les pidió a sus seguidores crear recuerdos hermosos con sus padres y aprovechar cada momento que se tiene.

“Y les recuerdo que NO dejen solos a sus padres… A sus amores… A sus hijos… Háganles sentir su amor!! Acarícienlos!! Bésenlos!! Digan TE AMO!! Digan GRACIAS!! No se guarden NADA!! Abrácenlos MUCHO!! Coleccionen recuerdos hermosos! Compartan vida y exprímanle el jugo a los instantes!!” Andrea Legarreta

Para Andrea Legarreta la vida no se debe de vivir con rencor o enojo, pues no se sabe cuando ya no van a estar las personas.

Andrea Legarreta destacó que la vida es hoy, y cuando se tiene una gran perdida se debe de seguir aunque se tenga un gran dolor.

“La vida es eso, un instante y no vale la pena vivirla con rencor, resentimiento o enojo… Lo que haga daño, aprendan de eso, crezcan y sigan adelante… Sigan avanzando y VIVIENDO!! La vida es HOY y nosotros debemos seguir aunque a veces duela… Pero es HERMOSA!! Bendiciones para todos!” Andrea Legarreta