Andrea Legarreta cree que Puto de Molotov no tiene que ver con la orientación sexual y no quería ofender a nadie de la población LGBT, pues la palabra tiene diferentes connotaciones.

Luego de la controversia que se generó con las declaraciones de Molotov en donde señalaban que su canción Puto es himno para la población LGBT, Andrea Legarreta señaló que no cree que haya sido creada para ofender a las personas por su sexualidad.

Andrea Legarreta de 50 años de edad puntualizó que antes eran tiempos distintos por lo que no se puede juzgar una canción que fue realizada tiempo atrás.

A Andrea Legarreta no le queda el saco de haber tratado mal a Fernando del Solar

Christian Chávez arremetió en contra de Molotov por decir que la canción Puto era un himno para la población LGBT. El exRBD señaló que ese tema “generó odio” por la sexualidad de las personas.

Durante el programa Hoy se presentó una nota de Christian Chávez en los MTV Miaw 2022 en donde se refirió al polémico tema y recordó que varias personas fueron violentadas por el tema Puto de Molotov de 1997.

Al regresar de la nota, Andrea Legarreta se refirió a las declaraciones de Christian Chávez en contra de la canción Puto de Molotov.

Andrea Legarreta señaló que ella no cree que Molotov haya lanzado su canción Puto con la intención de ofender a nadie, aunque esta de acuerdo que no puede ser un himno para la población LGBT.

“Al final era otra época cuando ellos la sacaron, la connotación siento que no es, no creo que fuera un himno para ellos evidentemente, pero esa palabra se usa de muchas formas”

Durante su participación Andrea Legarreta destacó que la palabra Puto se usa en diferentes connotaciones y no siempre para referirse a la preferencia sexual de una persona.

Mariana Logue ya nos había spoileado que no regresaba a La Academia y no nos dimos cuenta

Andrea Legarreta destacó que Molotov siempre se distinguió como una agrupación de protesta por lo que no cree que hayan querido ofender a la población LGBT.

“Es como no seas sacón y no tiene nada que ver al final creo con la preferencia sexual, ni ofenderlos. Así son ellos, son una banda de protesta en donde hablan de política, yo creo que no era la intención”

Andrea Legarreta