A Andrea Legarreta no le queda el saco de haber tratado mal a Fernando del Solar durante los tres meses que el conductor se unió al programa Hoy.

Tras la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, muchos usuarios han criticado al programa Hoy por el homenaje que le hicieron al presentador pues recordaron que no pasó muy buenos momentos cuando estuvo al frente de la emisión en el 2018.

Magda Rodríguez fue la encargada de llevar a Fernando del Solar al programa Hoy, y aunque se trataba de una gran contratación, el presentador no logró encajar con sus compañeros y terminó despidiéndose tres meses después.

Tras su despedida del matutino, surgieron algunas especulaciones que señalaban que Andrea Legarreta de 50 años de edad y Galilea Montijo de 49 años de edad habían sido las causantes de su salida.

Fernando del Solar será recordado por su trabajo en el programa ‘Venga la Alegría’, sin embargo también tuvo la oportunidad de ser el conductor del programa Hoy.

En el 2018 Magda Rodríguez invitó a Fernando del Solar a unirse al programa Hoy donde tuvo la oportunidad de convivir con:

Pero tres meses después Fernando del Solar se despidió de la producción. Aunque en su momento señaló que era una decisión propia, rumores señalaban que había recibido malos tratos en especial de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Tras su muerte, estos rumores volvieron a tomar fuerza y muchas personas mostraron su molestia por el homenaje que se le había hecho a Fernando del Solar en el programa Hoy.

Para calmar todos los rumores, Andrea Legarreta concedió una entrevista donde negó haber tratado mal a Fernando del Solar durante su paso por el programa Hoy.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta destacó que sus palabras sobre Fernando del Solar no fueron “falsos” e “hipócritas”, como señalaron algunos usuarios.

En su conversación, Andrea Legarreta destacó que a ella le sorprendió la decisión de Fernando del Solar de dejar el programa Hoy pues considera que solo era cuestión de tiempo para que se adaptará.

“A mí me sorprendió mucho su partida, le decía: ‘Fer, piénsalo, a lo mejor es cuestión de que te adaptes...’. Pero bueno, sin duda te puedo decir que el tiempo que yo lo conocí y de antes, ya había escuchado cosas lindas de él, me marcó y a todos, nos marcó de una forma linda porque él llegó con una muy buena actitud”

Sobre la supuesta competencia que había por venir de otro canal, Andrea Legarreta puntualizó que al final de cuentas eran colegas.

Andrea Legarreta puntualizó que ella siempre trató bien a su compañero y dejó en claro que cada palabra que dijo sobre Fernando del Solar fue cierta.

“He visto algunos comentarios como de ‘es que ustedes no lo trataban bien’, y yo, hablando por mí, lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí no me quedó en absoluto”

Andrea Legarreta