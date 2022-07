Luego de que la agrupación se dijera orgullosa por haber creado un himno para la comunidad LGBT, Christian Chávez arremete contra Molotov y el tema ‘Puto’ pues asegura que “esa canción generó odio”.

A través de su cuenta de Instagram, Christian Chávez, de 38 años de edad, asegura que la canción no representa a la comunidad sino todo lo contrario, la violenta.

“Vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov, en la cual asegura que el tema ‘Puto’ es un tema de la comunidad LGTBQ+, no señores, no se equivoquen”, dice el integrante de RBD mediante un video.

Christian Chávez (@christianchavezreal / Instagram)

Explica que la polémica canción, en su caso y seguramente al igual que muchas personas, le causa terror y angustia pues una vez que comenzaba a sonar tenía que esconderse para evitar ser violentado.

“Cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados”, asevara el actor y cantante que en el 2007 se declaró gay.

Christian Chávez fue violentado a causa del tema ‘Puto’

“Yo en lo personal fui violentado no solamente física sino verbalmente varias veces”, subraya Christian Chávez y asegura que ese tema le dolió mucho tiempo a la comunidad.

“Sí se puede reivindicar una canción pero no se puede decir que es un tema de la comunidad… Muchas personas que han muerto en crímenes de odiosa ultima palabra que escucharon fue esa: puto”, insiste antes de exigir respeto a Molotov.

“Esa canción no me representa. Esa canción generó odio durante mucho tiempo”, recalca y pide a las personas cisgénero y heterosexuales no hablar de un tema sin saber qué hay detrás, en este caso sin saber por lo que ha pasado la comunidad.

Comunidad LGBTQ+ aplaude a Christian Chávez

Tras el reclamo de Christian Chávez a Molotov, fans del actor le externaron su agradecimiento y le brindaron su apoyo.

“Bien dicho”, “Totalmente de acuerdo, la canción es denigrante y peyorativa. Nunca será un himno gay y tampoco algo agradable para nosotros”, “Sensato”, “Gracias por esto”, “No saben el bullying que se lleva por ser alguien diferente”,

“Muy bien Christian. A mí me la cantaban y no para celebrarme”, “Gracias por alzar la voz y educar”, expresan en la red social.