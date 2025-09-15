Los rumores sobre Anahí de 42 años de edad, trabajando nuevamente con Guillermo Rosas, el exmanager de RBD, pese a demanda habrían sido confirmados por el silencio de Christian Chávez.

A pesar de que Christian Chávez de 42 años de edad, no quiso dar declaraciones sobre el tema sus gestos junto a su silencio habrían confirmado que Anahí sigue aliada de Guillermo Rosas.

¿Anahí trabajará con exmanager de RBD? La mancuerna con Guillermo Rosas seguiría

El distanciamiento entre los integrantes de RBD sigue siendo evidente, pero ¿a tal grado de trabajar con el exmanager demandado? Todo parece indicar que Anahí no seguirá peleada con Guillermo Rosas.

Pese a que algunos integrantes de RBD, excepto Anahí y Dulce María, tuvieron pleito legal con Guillermo Rosas por mal manejo de dinero en la gira del reencuentro, una no se distanció.

Según las filtraciones, Anahí no guarda rencor en su corazón y sobrelleva la estafa a RBD por la que su amigo Guillermo Rosas se habría quedado gran parte del dinero de la gira, pero ella volvió a trabajar con él.

Anahí y Guillermo Rosas (Guillermo Rosas Instagram @guillermorosas)

Y es que en junio se reveló la colaboración de Anahí con Karol G para el disco Tropicoqueta, pero luego de que compartió el detrás de escenas de la grabación la propia RBD habría revelado que Guillermo Rosas estuvo presente.

La muestra por la cuenta de ‘El chisme mx’ demostró que el video subido por Anahí sobre el momento de la grabación captó a Guillermo Rosas acompañándola.

Post de Anahí demostraría que sigue trabajando con Guillermo Rosas. (@anahi)

Recordemos que según lo declarado en aquel momento, esta colaboración fue grabada en Estados Unidos, país donde Guillermo Rosas, el exmanager demandado por RBD vive.

Hasta el momento Anahí no ha declarado sobre esta mancuerna con Guillermo Rosas o si su amistad sigue intacta pese a pleito legal con RBD.

Christian Chávez prefiere callar antes que opinar de la relación de Anahí con Guillermo Rosas

Se cree que Anahí nuevamente trabajó con Guillermo Rosas pese a la demanda que los RBD le pusieron por mal manejo de dinero, pero ¿es real? Christian Chávez prefiere guardar silencio.

En un encuentro con la prensa que Christian Chávez tuvo y se mostró en Sale el Sol, el cantante prefirió no hablar sobre esta mancuerna de Anahí y Guillermo Rosas, pero con eso habría dicho suficiente.

“Pues no sé mi amor. Como ya les dije, no voy a hablar del tema. O sea, no voy a opinar. Yo respeto muchísimo su trabajo, pero también no tengo nada que decir”. Christian Chávez, cantante.

Y es que los gestos y la reacción de Christian Chávez sobre el tema con Guillermo Rosas ha sido interpretado como la confirmación a la traición de Anahí.