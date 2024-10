Guillermo Rosas sigue negando el fraude a RBD; asegura que se merece los millones de pesos que pedía.

En el marco del 20 aniversario de RBD, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman informaron que a un año de haber emprendido un proceso contra Guillermo Rosas por presunto fraude, la justicia falló a su favor.

“Hoy, día mundial de RBD, no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado” Integrantes de RBD

En un comunicado, los integrantes de RBD señalaron que tras una auditoría exhaustiva, se redujo más de la mitad el dinero que Guillermo Rosas reclamaba como pago.

Él es Guillermo Rosas, quien comenzó la gira de RBD, pero no la terminó por posible fraude. (Especial)

Guillermo Rosas afirma que “accedió a renunciar a las ganancias” que le hubieran correspondido por el tour de RBD

Tras darse a conocer la noticia, Guillermo Rosas reaccionó en sus historias de Instagram, compartiendo su propio comunicado sobre el asunto.

El ex manager de RBD precisó que la resolución del caso no la emitió algún Juez o Corte, si no que se trata de “un trato negociado de buena fe”, entre los equipos legales de RBD y los de su empresa T6H.

Guillermo Rosas detalló que la cantidad que T6H solicitaba a Souls era correspondiente al 16.66% de las ganancias netas del tour, como lo establecía el contrato original firmado con RBD.

Sin embargo, indicó, al ser cinco artistas, su empresa redujo su porcentaje y al existir diferencias irreparables con algunos de los miembros de RBD, “T6H con el fin de evitar una batalla legal de años, accedió a renunciar a las ganancias que le hubieran correspondido por el tour en Latinoamérica”.

RBD, grupo. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Guillermo Rosas niega haber cometido fraude contra RBD

También, indicó Guillermo Rosas, su empresa renunció a conceptos como bonos y la deducción de los gastos de producción.

“Al ser cinco artistas, T6H redujo su porcentaje al 16.66% desde un principio. Al existir diferencias irreparables con algunos de los miembros de RBD, T6H con el fin de evitar una batalla legal de años, accedió a renunciar a las ganancias que le hubieran correspondido por el tour en Latinoamérica; bonos negociados con LiveNation por T6H a favor de Souls; y a la deducción de los gastos de producción realizados por T6H que no hayan sido aceptados por Souls en la última auditoría”. Guillermo Rosas

Todo ello, precisó Guillermo Rosas, “redujo el porcentaje de T6H a aproximadamente el 9 por ciento. Con base en ello, el ex manager de RBD negó que el asunto con la banda se haya tratado de algún fraude, desvío u otro acto delictivo.

“Como se estableció en el acuerdo, en ningún momento hubo algún fraude, desvio, culpabilidad, falta de reporte de ingresos, o mal uso de recursos de parte de T6H y/o Guillermo Rosas. A pesar de los retos, ha valido la pena haber logrado este proyecto. Una de las principales funciones de T6H y Guillermo Rosas, era la de juntar a los cinco integrantes y crear las posibilidades y circunstancias ideales para que se llevara a cabo el reencuentro más exitoso de la historia de un grupo de Pop Latino. Reiteramos nuestro agradecimiento a las partes por su disposición para llegar a esta resolución. Guillermo Rosas

Finalmente, Guillermo Rosas se mostró orgulloso de haber logrado unir a los cinco integrantes de RBD, “para que se llevara a cabo el reencuentro más exitoso de la historia” y reiteró su “agradecimiento a las partes por su disposición para llegar a esta resolución”.