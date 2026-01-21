Anahí y Poncho Herrera sorprendieron a sus seguidores al compartir un video juntos que desató la nostalgia de Rebelde.

En la grabación, ambos aparecen de espaldas, se miran a los ojos y sonríen, mientras la actriz escribió “M&M” en referencia a sus icónicos personajes Mía y Miguel.

El reencuentro de Poncho Herrera y Anahí, que ya acumula cientos de miles de likes, emocionó a los fans que celebraron la química intacta entre los actores, pese a los años y a que Herrera no participó en la gira de RBD.

Anahí y Poncho Herrera publican video juntos y desatan la nostalgia Rebelde

En el video se ve de espaldas a Anahí y Poncho Herrera, ambos de 42 años de edad- quienes voltean, se miran a los ojos y cierran el momento con una sonrisa.

Anahí colocó en la descripción el mensaje: “M&M”, lo cual significa Mía y Miguel, nombres de los personas que interpretaron en Rebelde.

El video del reencuentro tiene casi medio millón de likes y ya circula en todas las redes sociales.

Como era de esperarse, los fans de Anahí y Poncho Herrera se emocionaron por el video, pues muchos recuerda con cariño la pareja que interpretaron en la novela.

“No lo puedo creer”, “No esperaba esta reunión” y “Qué emoción”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió la reunión de Anahí y Poncho Herrera, pero la causalidad emocionó mucho a los fans de Rebelde.

Anahí y Poncho Herrera reviven a "Mía y Miguel" con un video publicado en Instagram (Instagram/@Anahí )

La amistad entre Poncho Herrera y Anahí sigue intacta tras rebelde

A pesar del paso de los años y que Poncho Herrera se negó a participar en la gira de RBD, Anahí y el actor siguen manteniendo una buena amistad.

Muestra de esto es el video que revivió recuerdos de la icónica pareja de Mía y Miguel en Rebelde, donde Anahí y Poncho Herrera hicieron muy felices a sus fans.

Tras la gira de RBD, Anahí se distanció de tres de sus compañeros y solo se lleva con Dulce María.

Mientras tanto, Anahí y Poncho Herrera mostraron que su buen química persiste a pesar de los años.

Incluso, sus fans han pedido Anahí y Poncho Herrera vuelvan a trabajar juntos.