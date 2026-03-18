Laura León cacheteó a Anahí tras darse un beso con Manuel Velasco, como en una icónica escena de telenovelas mexicanas.

Anahí, de 42 años, y Laura León trabajaron juntas en la novela “Mujeres engañadas” de 1999, donde interpretaron a madre e hija.

Tras varios años sin verse, Laura León, de 73 años, y Anahí se reencontraron en la fiesta de Carlos Rivera y aprovecharon el momento para recrear una escena de “Mujeres engañadas”.

Laura León cachetea a Anahí y la llama “cochina” por besarse con Manuel Velasco

Anahí compartió un video donde Laura León la encuentra besándose con Manuel Velasco y la cachetea mientras le dice “cochina”.

“Solo para conocedores. Porque ustedes lo pidieron, Mujeres engañadas la única, la siempre icónica Laura León. Cochina”, escribió Anahí en Instagram.

En el video se ve a Anahí besando a su esposo Manuel Velasco, mientras Laura León interfiere y le da una cachetada.

“¿Qué es esto? No es posible ¿Qué estás haciendo? Cochina”, dice Laura León mientras Anahí se carcajea.

El video de Anahí y Laura León causó furor en redes sociales, generando más de 94 mil likes.

Los fans de ambas famosas comenzaron halagarlas y les agradecieron por revivir una de las escenas más icónicas de las telenovelas mexicanas.

Así surgió la escena de la cachetada de Laura León y Anahí

La escena recreada por Laura León y Anahí donde la llama “cochina”, pertenece a la novela “Mujeres engañadas”.

En la escena original, Anahí, quien interpreta a Jessica Duarte, se besa con un hombre en su auto y Laura León, quien era su madre, la comienza a regañar y la llama “cochina”.

Laura León interpretaba a Yolanda Jiménez y su regaño se volvió viral tras la escena que revivió con Anahí a casi 27 años del estreno.