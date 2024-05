En Instagram, Anahí aseguró que felicitó al ex mánager de RBD, Guillermo Rosas -edad desconocida-, porque vive libre de rencores.

Y es que luego de haber sido criticada por supuestamente haber traicionado a RBD, Anahí justificó el mensaje que le envió a Guillermo Rosas por su cumpleaños.

En su mensaje, a pesar de todo lo que vivió con Guillermo Rosas, Anahí -de 40 años de edad- aseguró que siempre estará del lado de RBD.

RBD (Anahí Instagram @anahí)

Porque vive sin rencores, Anahí felicitó a Guillermo Rosas

El pasado 7 de mayo, a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Anahí felicitó por su cumpleaños al ex mánager de RBD, Guillermo Rosas.

Y aunque Anahí aseguró en su mensaje que no le guardaba rencor no porque fuera buena o lo perdonara, sino porque no tenía espacio para este sentimiento, en redes sociales desató numerosos comentarios.

Por lo que la cantante, nuevamente, recurrió a la plataforma para aclarar los motivos detrás de mensaje al ex mánager de RBD.

Anahí y Guillermo Rosas (Guillermo Rosas Instagram @guillermorosas)

Principalmente, Anahí señaló que no pretendía herir a nadie con su publicación y que la había hecho pública debido a una enseñanza y práctica personal de vida, “vivir en paz con todos”.

Además, en el caso de Guillermo Rosas, Anahí señaló que su forma de “sanar” la ruptura de la amistad que tuvo, era dejar ir los malos sentimientos que guardaba.

“Cuando una amistad y cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor.” Anahí

Sin embargo, en cuanto a lo profesional, Anahí aseguró que se encontraba del lado de RBD y que deseaba, al igual que todos los integrantes de la banda, un “proceso de total transparencia”.

Anahí y Guillermo Rosas (captura de pantalla)

¿Por qué Anahí rompió su amistad con Guillermo Rosas?

Al inicio del Soy Rebelde Tour, se habría dispuesto que las g anancias se dividirían en partes iguales entre los cinco miembros de RBD y el ex mánager Guillermo Rosas.

Sin embargo, al final de la gira se comenzó a rumorar que Guillermo Rosas había sido despedido por malos manejos monetarios en la gira de Rebelde.