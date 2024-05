De acuerdo con algunos fans de Rebelde, Anahí traicionó a RBD con una publicación en redes sociales.

Y es que Anahí -de 40 años de edad- felicitó al ex mánager Guillermo Rosas por su cumpleaños, aunque les cometió un fraude.

En su felicitación, Anahí aseguró que no le guarda rencor al ex manager y atesora todos los recuerdos “felices” que tiene a su lado.

Anahí, RBD (Anahí Instagram @anah)

Anahí felicitó al ex mánager de RBD por su cumpleaños

Este martes 7 de mayo, Anahí felicitó al ex mánager de RBD, Guillermo Rosas, por su cumpleaños.

Y de acuerdo con algunos fans de Rebelde, la historia en la cuenta oficial de Instagram de Anahí fue acto de traición hacia RBD.

Pues se rumora que Guillermo Rosas fue despedido del Soy Rebelde Tour, luego de haber defraudado a la banda por algunos millones de pesos.

Anahí, RBD (Anahí Instagram @anah)

En su publicación, antes que felicitar al ex manager, la ex cantante y actriz aseguró que no le guardaba rencor no porque fuera buena o lo perdonara, sino porque no tenía espacio para este sentimiento.

En su vida, Anahí señaló que prefiere guardar y agradecer por los momentos felices que tenido y con quienes los ha tenido.

Por lo que a pesar de la disputa entre RBD y Guillermo Rosas, Anahí le deseó un feliz cumpleaños, paz, amor y salud.

Anahí (captura de pantalla / Anahí Instagram @anahí)

¿Guillermo Rosas estafó a RBD?

Se sabe que desde el inicio del Soy Rebelde Tour, se dispuso que las ganancias se dividirían en partes iguales entre los cinco miembros de RBD y su ex manager.

Sin embargo, al finar de la gira se comenzó a rumorar que Guillermo Rosas había sido despedido por malos manejos monetarios en la gira de Rebelde.