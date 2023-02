Ana María Alvarado ve grosero e innecesario que pusieran su silla vacía con Maxine Woodside, pues ella ya había anunciado que no se presentaría en el programa ‘Todo para la mujer’.

Luego de que Ana María Alvarado -de 54 años de edad- reveló que la habían despedido del programa ‘Todo para la mujer’, Maxine Woodside -de 74 años de edad- negó esta información y aseguró que la conductora seguía teniendo su lugar.

A través de un video Maxine Woodside señaló que esperaban que Ana María Alvarado se presentará a trabajar el martes 7 de febrero.

Sin embargo, Ana María Alvarado no se presentó al programa, pero para mostrar que si la habían esperado, Maxine Woodside mostró en ‘Todo para la mujer’ la silla vacía de la conductora.

Ana María Alvarado consideró que el mostrar su silla vacía fue un acto grosero e innecesario, pues ella ya había anunciado que no se presentaría en el programa ‘Todo para la mujer’.

La polémica entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside continúa luego de que la conductora reveló que fue despedida del programa ‘Todo para la mujer’ tras 32 años de trabajo interrumpido.

Mientras que Ana María Alvarado prepara todos los documentos para que pueda recibir su finiquito conforme a la ley, Maxine Woodside mostró que la silla de la conductora sigue en el programa ‘Todo para la mujer’.

Durante la emisión del 7 de febrero de ‘Todo para la mujer’, Maxine Woodside mostró la silla vacía de Ana María Alvarado, haciendo referencia a que no se había presentado.

En medio de la controversia que se generó, Ana María Alvarado reveló en su canal de YouTube que este acto le pareció un acto grosero e innecesario, pues ella ya había anunciado que no se presentaría.

Ana María Alvarado puntualizó que durante el programa ‘Todo para la mujer’ se hizo mucho hincapié sobre su silla y que ella no había presentado, lo que le pareció innecesario.

“Hacer muy evidente que no fui, no era necesario con que dijeran que no fui. Porque aparte yo ya lo había anunciado”

Ana María Alvarado