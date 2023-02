Maxine Woodside sostuvo su palabra, esperaba que Ana María Alvarado se presentará hoy a trabajar, pero esta no hizo acto de presencia en el programa ‘Todo para la Mujer’.

Y es que Maxine Woodside, de 74 años de edad, buscaba probar a su audiencia que no despidió a Ana María Alvarado, de 54 años de edad, como ella lo ha estado asegurando.

Maxine Woodside niega que haya despedido a Ana María Alvarado (Especial)

Ana María Alvarado explica por qué no se presentó a trabajar

A minutos de que Maxine Woodside insistiera que la silla de Ana María Alvarado estaba lista para cuando llegara a ‘Todo para la Mujer’, ésta última subió un video para explicar su ausencia.

“Es un hecho que no me presenté”, dijo Ana María Alvarado para posteriormente subrayar: ”Yo había dicho que no me iba a presentar”.

Y agregó: “sin embargo, ahí estaba mi silla misma que ya está ocupada por alguien más entonces no me esperaban”.

Ana María Alvarado (Ana María Alvarado / YouTube)

Ana María Alvarado asegura que Maxine Woodside no le ha pagado

Ana María Alvarado indicó que al 7 de febrero, Maxine Woodside y su hijo aún no le han pagado su trabajo del mes de enero.

“Yo no sé si es burla o mala fe decir que está mi silla cuando ni siquiera me han pagado”, denunció.

E insiste en lo lamentable que es no cobrar por su trabajo en ‘Todo para la Mujer’, programa donde se entregó por completo a lo largo de 32 años.

“Cómo me pueden estar esperando si ni siquiera me han pagado en enero”, repite y vuelve asegurar que a ella la corrieron .

Por lo que considera que ahora es un plan para hacerle creer al público lo contrario.

Maxine Woodside (Agencia México)

Ana María Alvarado no denunciará a Maxine Woodside por despido injustifcado

Hasta el momento, Ana María Alvarado espera que Maxine Woodside o su hijo la llamen para llegar a un resolución y así concluir en los mejores términos.

Debido a que se considera una mujer agradecida no tiene planes de demandar, pero sí pide lo justo por su trabajo, de lo contrario sí tomará acciones legales.

“Tengo las pruebas necesarias para que digan que sí iba o no iba. He trabajado en el asunto para demostrar que estoy presente, que esto vigente en el programa donde fui despedida.” Ana María Alvarado

Asimismo, Ana María Alvarado suplica se le pague el mes de enero y se le dé su liquidación.