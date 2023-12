Ana María Alvarado, la periodista de Sale el Sol, le recordó a Bárbara de Regil que la llamó “periodista de mierda”, ahora que la actriz pide detener el odio que se vive en redes sociales.

Bárbara de Regil -de 36 años de edad- ganó Quién es la Máscara 2023, sin embargo, ella mismo confirmó que el que no supieran que estaba en Puercoespunk, llevó a que resultara ganadora.

Ante ello y luego de pedir que se detuviera el hate en redes sociales, Ana María Alvarado le recordó lo “hipócrita” que es al externar eso y ella sí habla pésimo de otras personas a sus espaldas.

En medio de la victoria que Bárbara de Regil se está llevando por haber ganado Quién es la Máscara 2023, Ana María Alvarado -de 55 años de edad- le recordó que es una hipócrita.

Los medios de comunicación le sirvieron a Bárbara de Regil para extender la petición de que el hate en redes sociales debe parar, no solo hacia ella, sino hacia todos.

Sin embargo, el que dijera alto al hate, es lo que llevó a Ana María Alvarado, la periodista y conductora de Sale el Sol, al recordarle que ella también tira hate y por las espaldas.

De forma breve en el matutino de Imagen Televisión, Ana María Alvarado comentó que la actriz de Cabo le mandó a decir “muchas cosas” que ni siquiera se pueden decir al aire.

Sin embargo, sus propios compañeros la alentaron a que la desenmascarara, apuntando que todo sucedió cuando la criticó por el cabezazo que le dio a su mamá.

En mayo del 2021, Bárbara de Regil se hizo viral al compartir un video en el que le da un cabezazo a su mamá.

Esta acción llevó a que Ana María Alvarado la criticara al aire y por consecuente, Bárbara de Regil le respondió, pero no de frente, sino que “me lo mandó a decir”.

Usando otras palabras por la censura en televisión, Ana María Alvarado señaló que Bárbara de Regil la llamó “periodista de mierda, tú comes por mi”.

“Ustedes, periodistas de miércoles, tú comes gracias a mí, gracias a lo que hablas de mí (...) ella se muestra todo lindo, todo amor, pero ella ofende horrible y habla cosas horribles cuando es en corto y que no la ven, entonces que no sea hipócrita”.

Ana María Alvarado, periodista.