El domingo 17 de diciembre, Bárbara de Regil se coronó como la gran ganadora de Quién es la Máscara 2023, pero para ella no fue una sorpresa pues así lo había decretado.

Sin embargo, Bárbara de Regil sorprendió al revelar que desde el primer momento sabía que iba a ganar Quién es la Máscara 2023, aunque no muchas personas le tenían fe.

Sobre su triunfo, Bárbara de Regil destacó que ella entró a Quién es la Máscara 2023 para ganar.

“Mucha emoción, no voy a decir no me lo imaginaba, porque mi mánager es testigo de que cuando yo entre al programa me dijo ‘hermana disfrútalo, lo que sea que dure’ y le dije ‘yo voy a ganar’”

Bárbara de Regil