Un querido amigo de Amaia Montero ha prometido que “pronto volveremos a ver su mejor versión”, tras la incógnita sobre el estado de salud de la ex vocalista de la agrupación La Oreja de Van Gogh.

Tras varios meses después de haberla visto es un estado bastante preocupante que la llevo a internarse en un hospital psiquiátrico, al parecer las cosas para Amaia Montero van mejorando.

Luego de que un querido amigo de Amaia Montero -de 46 años de edad- asegurará que pronto veremos el regreso de la cantante española a los escenarios.

Amaia Montero (Agencia México)

Gonzalo Miró, querido amigo y ex de Amaia Montero asegura que vendrá una mejor versión de la cantante

En entrevista con Europa Press, Gonzalo Miró, querido amigo y ex de Amaia Montero aseguró que la cantante está mucho mejor de salud; por lo “pronto volveremos a ver su mejor versión”.

Luego de que el presentador de televisión y radio, Gonzalo Miró fuera cuestionado sobre el estado de Amaia Montero, pues él quien fuera su ex, aún sigue llevando una entrañable amistad con la cantante española, tras el termino de su relación sentimental.

“He hablado con ella y creó que pronto tendremos noticias de ella. Ya lo he dicho alguna vez: cada vez queda menos. Todos estamos deseando que vuelva con más fuerza, yo estoy encantado de hablar de ella, pero no soy su portavoz oficial”. Gonzalo Miró

Sin embargo, el presentador de 42 años de edad Gonzalo Miró apuntó que el regreso de Amaia Montero será la nueva versión mejorada de la cantante, y que para verla ya falta poco, pues ella está mucho mejor.

“Cada vez queda menos para volver a los escenarios. Yo creo que es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión, yo creo que de aquí poquito. No quiero ser yo el que ponga fecha porque no es mi trabajo, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario”. Gonzalo Miró

Amaia Montero: “Pronto volveremos a ver su mejor versión", promete un querido amigo (Instagram @amaiamonterooficial)

Amaia Montero reaparece en redes junto a Gonzalo Miró

Tras las declaraciones de Gonzalo Miró, la cantante Amaia Montero sorprendió al reaparecer en redes sociales, precisamente junto a su querido amigo.

Luego de que Amaia Montero compartiera una historia en Instagram, en la cual la cantante compartió una fotografía con Gonzalo Miró.

Misma en la cual se le puede ver mucho mejor y más animada a Amaia Montero, además de que a la publicación la acompaña con la frase de la banda sonora de la serie Friends: “I’ll be there for you” ( “estaré aquí para ti”).

Con la que al parecer podría estar confirmado las declaraciones de su querido amigo Gonzalo Miró que tal cual lo declaró “pronto volveremos a ver la mejor versión” de Amaia Montero en los escenarios.