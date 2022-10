En redes sociales el estado de Amaia Montero, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha llamado la atención.

Y es que en su cuenta oficial de Instagram la cantante de 46 años de edad, Amaia Montero compartió una preocupante fotografía.

Lo que ocasionó que los usuarios cuestionaran a Amaia Montero sobre su salud mental, entre otras cuestiones.

El día viernes 15 de octubre del 2022, en su cuenta oficial de Instagram Amaia Montero compartió una fotografía que dejó preocupados a sus seguidores.

Y es que en su fotografía a blanco y negro, Amaia Montero se dejó ver con una apariencia descuidada dando lo que la hizo ver algo cansada.

Esta fotografía la cantante la compartió dos veces durante el mismo día con una hora de diferencia y sin agregar alguna descripción de sus motivos.

Por lo que de inmediato sus más de 300 mil seguidores en la plataforma se mostraron preocupados por su salud mental.

Lo que se habría confirmado estaba mal después de que la cantante reaccionara de manera positiva a los comentarios y ofertas recibidas.

Sin embargo, sus seguidores no se quedaron calmados, y aunque rectificaron su apoyo argumentado la validez de su sentir, pidieron a familiares y amigos se comunicaran con ella.

Pues en una de sus respuestas Amaia Montero comunicó lo que parecía ser un desinterés por la vida pese a que esta próxima a estrenar un nuevo álbum.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida”

Amaia Montero