Ya ha pasado poco más de un mes desde que Amaia Montero publicó en sus redes sociales una fotografía que alertó a sus seguidores pues lucía demacrada y con mal aspecto.

Imagen que Amaia Montero, de 46 años de edad, acompañó con las palabras: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Texto que inevitablemente preocupó a muchos.

Amaia Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh (captura de pantalla / Amaia Montero Instagram @amaliamonterooficial)

Personas volvieron a interesarse en la cantautora española que saltó a la fama al ser vocalista de la agrupación La Oreja de Van Gogh.

Por lo que pronto se descubrió que Amaia Montero había ingresado a rehabilitación.

La cantante estuvo unos días en la Clínica Universitaria de Navarra debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocó el lanzamiento de su nuevo disco, reveló la revista ¡Hola!

Amaia Montero da sus primeras declaraciones tras su paso en clínica de rehabilitación

Afortunadamente y coincidiendo con las fiestas decembrinas las cuales reúnen a la gente, Amaia Montero ya se encuentra en casa.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh está bajo el cuidado de su mamá y su hermana, quienes hacen lo posible para animarla cada vez que lo necesita.

El médico le recetó descanso, pero sobre todo, mantenerse lejos de todo aquello que le cause presión y estrés.

Amaia Montero (Heberto Añez Novoa)

Sin embargo, la cantante ha accedido a dar sus primeras declaraciones a ‘Socialité’, medio al que aseguró no estar celebrando como la mayoría de las personas lo hacen en estas fechas.

Y es que hasta el momento le es difícil elegir las palabras para explicar lo que estas últimas semanas le ha ocurrido.

“No es momento de celebración”, subraya y mientras descubre cómo gestionarlo, dice estar molesta con los medios de comunicación por cómo la han tratado a ella y a su familia.

Por otra parte, sin palabras, ella deja claro que se encuentra bien, recuperándose .

Hace un par de horas -a través de sus historias de Instagram- publicó una foto de sí misma disfrutando de un paseo abordo de un bote.