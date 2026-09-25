Altair Jarabo rompió el silencio tras el sensible fallecimiento de la hija de su esposo Frédéric García, Paloma García, ocurrido en Suiza.

Durante un encuentro con la prensa, Altair Jarabo describió la situación como un momento sumamente difícil y solicitó respeto y privacidad para su familia y su esposo, Frédéric García.

“Agradecería enormemente empatía y respeto, por eso se los agradezco de antemano. Justo estamos pasando por un momento muy difícil y queremos que sea con discreción” Altair Jarabo

Paloma García -de 23 años de edad- murió a finales de agosto tras un accidente de bicicleta en Suiza, aunque fue llevada al hospital lamentablemente perdió la vida a causa de sus lesiones.

Altaír Jarabo pide respeto tras la muerte de la hija de su esposo Frédéric García

Al ser abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Altaír Jarabo prefirió mantener la discreción sobre el fallecimiento de su hijastra, Paloma García.

La actriz expresó su deseo de no dar entrevistas y solicitó empatía, respeto y discreción ante la situación por la que atraviesa su familia.

Sin querer dar detalles sobre lo sucedido, Altaír Jarabo confirmó que su familia atraviesa un momento complicado.

Además, agradeció las muestras de cariño del público y reiteró que prefiere llevar este proceso en la intimidad familiar para acompañar a su esposo en su duelo.

La muerte de Paloma García surgió en medio de rumores de separación entre Altaír Jarabo y su esposo Frédéric García.

Estar versiones apuntan que la pareja supuestamente enfrentaba una crisis y estaría separada tras cuatro años de matrimonio, argumentan que el empresario ya realizaba “vida de soltero” e interpretando la falta de interacción en sus redes sociales.

Altair Jarabo y Frédéric García han desmentido estás versiones y les han restado importancia a los constantes cuestionamientos por la diferencia de edad de 19 años.

Esto se sabe sobre la muerte de Paloma García, hija de Frédéric García e hijastra de Altaír Jarabo

La muerte de Paloma García, hija de Frédéric García e hijastra de Altaír Jarabo, ocurrió el 23 de agosto de 2026 a causa de un accidente de bicicleta en Suiza.

De acuerdo con los reportes, tras el accidente la joven fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció a los pocos minutos debido a la severidad de sus heridas.

En medio de la tragedia, el periodista Emilio Morales reveló un presunto enfrentamiento entre Altaír Jarabo y la primera esposa de Frédéric García durante el funeral de Paloma García.

De acuerdo con esta versión, Altaír Jarabo supuestamente desacordaba con que su esposo apoyara económicamente a los hijos de su primer matrimonio.

Presuntamente, Jarabo habría intentado expulsar del funeral a la exesposa de Frédéric García y a otro de sus hijos.

Hasta el momento, Altaír Jarabo no ha confirmado ni desmentido la veracidad de dicho enfrentamiento.