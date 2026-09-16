La Isla Olvidada es la nueva película de Universal y DreamWorks, de la cual muchos preguntan si tiene escenas postcréditos.

En SDPnoticias ya pudimos ver La Isla Olvidada y a continuación te diremos si tiene escenas extras por las que valga la pena quedarse en la sala unos minutos después del final.

La Isla Olvidada (Universal)

¿La Isla Olvidada tiene escenas postcréditos?

Para sorpresa de muchos, La Isla Olvidada no tiene escenas postcréditos, algo extraño para una película animada de Universal, que por lo general trata de explotar sus sagas.

Si bien La Isla Olvidada no tiene escenas extras, sí cuenta con una secuencia de acreditaciones bastante original, como lo es casi toda la película.

Donde vemos una especie de resumen de lo que pasó en la historia, así como fotos de las protagonistas a lo largo de su aventura en la isla de Nakali.

Fuera de esto, no hay nada más interesante tras el final de la historia principal, por lo que si no te interesa ver los créditos, te puedes ir y no te perderás de nada importante.

La Isla Olvidada (Universal)

¿Por qué La Isla Olvidada no tiene escenas postcréditos?

Resulta extraño que La Isla Olvidada no tenga escenas postcréditos ; por lo general, Universal incluye este tipo de secuencias en sus películas animadas.

Que La Isla Olvidada no tenga escenas extras se debería a que Universal no le quiere dar el trato de franquicia en este momento, esperando a ver cómo se desarrolla en taquilla.

Pues si no tiene éxito, la escena postcréditos podría ser un desperdicio, como ya ha sucedido con otras del estilo en diferentes producciones desde hace años.

Además, la misma trama no deja casi cabos sueltos que den lo suficiente para una secuela, por lo que algo extra —incluso si solo es un chiste— habría sido innecesario.