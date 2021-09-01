Altair Jarabo responde a quienes la acusan de casarse por interés

Recientemente, la actriz Altaír Jarabo de 35 años de edad, contrajo matrimonio con el empresario Frédéric García de 54 años y su boda se celebró en un castillo en Francia.

Debido a que su pareja es un hombre mayor y con dinero, Altaír Jarabo ha sido acusada de casarse por interés debido a la diferencia de edad entre ella y el empresario.

Altaír Jarabo hizo su primera aparición pública luego de casarse con Frédéric García

Para aclarar rumores, Altaír Jarabo apareció en su primer evento público donde habló sobre estas acusaciones y expresó que ella no escucha las críticas.

Altaír Jarabo llegó con su esposo, Frédéric García, al concierto que ofreció Alejandro Fernández en un lujoso hotel de la Ciudad de México.

Altair Jarabo (@altairjarabo / Instagram)

Debido a los diversos cuestionamientos por parte de la prensa, Altaír Jarabo aseguró que se encuentra muy enamorada del empresario francés.

“Estoy supercontenta, muy enamorada, muy ilusionada, me siento muy acompañada. Siento que todo tiene sentido. Nunca había venido a un evento acompañada” Altair Jarabo

La actriz Altaír Jarabo, también comentó que no estaba enterada de las críticas por la diferencia de edad entre ella y su esposo, pero señaló que esta diferencia la hace muy feliz.

“Frédéric es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama” Altair Jarabo

Altaír Jarabo desestimó los comentarios que aseguran se casó por dinero

Altaír Jarabo, de 35 años, desestimó los comentarios que aseguran se casó por dinero con Frédéric García y no piensa entrar en controversias.

“Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir” Altair Jarabo

Tras contraer nupcias con Frédéric García, la actriz Altaír Jarabo reveló que tienen planeado tener hijos en un futuro.

Finalmente, Altaír Jarabo recalcó que no piensa abandonar su carrera artística ya que aún tiene muchas metas por cumplir en cuestión profesional.