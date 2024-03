La ex estrella de Nickelodeon, Allie DiMeco -de 31 años de edad- de la serie ‘Naked Brothers Band’, acusa que la obligaron a besar a un hombre adulto cuando ella tenía 15 años.

Tras el estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, un documental que expone los inquietantes entornos detrás de Nickelodeon, una nueva víctima ha salido a la luz.

Allie DiMeco ha compartido su propia experiencia en el programa de ‘Naked Brothers Band’, que se emitió de 2007 a 2009.

La serie creada por Polly Draper trata de una historia musical protagonizada por Nat Wolff y Alex Wolff como versiones ficticias de una banda de rock.

Allie Dimeco interpretó al interés amoroso de Nat Wolff en el personaje de Rosalina.

A Allie DiMeco la obligaron a besar a un hombre mayor en la serie ‘Naked Brothers Band’

En el marco de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Allie DiMeco, quien protagonizó ‘Naked Brothers Band’, reveló que ella también sufrió abuso.

Pues a pesar de expresar que no quería besar a un hombre mayor en la serie, la producción de Nickelodeon la obligó.

“Hubo un episodio en el que Rosalina ‘engañó’ a Nat y besó a un francés”, recordó. “Es un hombre de 30 años. Lo siento, ni siquiera pude verlo. Me da jodidamente asco y, sinceramente, me produce trastorno de estrés postraumático”. Allie DiMeco

Allie DiMeco (@missalliedimeco)

Allie DiMeco expresó a sus seguidores que había estado “estresada” mientras veía “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, debido que revivió sus propios traumas.

La actriz detalla que le dijo a los productores que no quería besar a su compañero actor, pero sus deseos no estaban a discusión en Nickelodeon.

Incluso, la hicieron sentir que perdería su trabajo si no lo hacía.

Allie DiMeco dijo que tenía entre 14 y 15 años de edad cuando ocurrió la escena en ‘Naked Brothers Band’ y que su coprotagonista tenía 30 años.

Allie DiMeco se suma con Drake Bell a señalar acusaciones de abuso en Nickelodeon

Nickelodeon ha estado bajo un intenso escrutinio desde que se estrenó “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, debido a muchas acusaciones de abuso presentadas por estrellas de la cadena.

Drake Bell ha recibido atención mediática por revelar que sufrió abusos por parte del entrenador de diálogo y actuación de Nickelodeon, Brian Peck.

El documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” tiene testimonios de varios integrantes de series de Nickelodeon y equipo técnico, en donde relatan cómo era trabajar en esos sets.

En algunos casos, como el de Allie DiMeco, se denunciaron abusos, sexismo, racismo y diversos comportamientos calificados como “inapropiados”.