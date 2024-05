La actriz de La Reina del Sur, Alina Lozano se encuentra en medio de la polémica luego de que decidió hablar sobre su embarazo a los 55 años de edad.

Los nombres de Alina Lozano y Jim Velásquez -de 24 años de edad- se convirtieron en tendencia luego de que a través de un video rompieron el silencio sobre si pronto se convertirían en papás.

Y es que hace un mes atrás, Alina Lozano y Jim Velásquez habían anunciado que tendrían un hijo por lo que se mostraron muy emocionados.

Sin embargo, ahora la pareja decidió romper el silencio sobre lo que había pasado con su embarazo, generando gran controversia entre sus seguidores.

A través de las redes sociales usuarios arremetieron en contra de Alina Lozano y Jim Velásquez pues consideraron que los habían engañado.

Uno de los matrimonios que más polémica ha generado en las redes sociales es el de Alina Lozano y Jim Velásquez.

Y es que la actriz de La Reina del Sur, Alina Lozano, le lleva casi 30 años de diferencia a su pareja Jim Velásquez.

La pareja se conoció hace siete años, cuando ella era su manager y le llevaba la carrera, al poco tiempo comenzaron una relación sentimental y se casaron en el 2023 en una transmisión en vivo.

Alina Lozano y Jim Velásquez no solo han recibido críticas por su diferencia de edad y es que también algunos usuarios han dudado de la veracidad de su amor y es que creen que todo es un espectáculo para ganar popularidad.

Pese a las críticas que han recibido, Alina Lozano y Jim Velásquez mostraron sus deseos de convertirse en padres.

A través de las redes sociales, la pareja mostró que la actriz que trabajó en Pedro el escamoso se sometió a un tratamiento para cumplir su deseo de formar una familia.

En medio de la gran expectativa, Alina Lozano y Jim Velásquez compartieron que pronto se convertirían en padres.

“Amigos, les tenemos una noticia que nos tiene muy emocionados y es que vamos a ser padres”, dijo a finales de febrero Jim Velásquez.

Alina Lozano compartió una fotografía con Jim Velásquez en las que mostraban una prueba de embarazo positiva: “Se nos concedió el milagro. Vamos a ver mi proceso que espero que sea exitoso”.

La pareja incluso compartió fotografías de la que era su primera ecografía y compartió un video en donde adelantaban que podrían tener trillizos.

Sin embargo, Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron a sus seguidores al revelar que nunca estuvieron esperando un bebé.

El pasado 3 de mayo la pareja compartió un video en donde revelaron que Alina Lozano no había perdido el bebé y que nunca había estado embarazada.

En el video, Alina Lozano señaló que nunca pensó que a su edad podría ser madre y que el tratamiento al que se sometió había ayudado a muchas mujeres.

Pero Alina Lozano destacó que aunque el proceso había sido exitoso, lamentablemente no se iban a convertir en padres.

Aunque las pruebas de embarazo habían dado positivas en realidad nunca hubo bebé, Alina Lozano explicó que en realidad se trató de un “falso positivo”.

En su discurso puntualizó que todos los médicos les habían pedido esperar un poco, ya que era muy pronto para dar la noticia.

“El nuestro fue un caso así; es decir, la prueba casera salió positiva, la prueba de sangre salió positiva. Cuando yo les comenté a ustedes lo que había dicho el doctor, que esperáramos porque le parecía muy prematuro, el doctor que nos hizo la ecografía también nos dijo lo mismo: en el estudio no apareció nada. No hay bebé”

Alina Lozano puntualizó que en realidad no hubo bebé y no lo perdieron como a muchas parejas les puede pasar.

“En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”

Alina Lozano