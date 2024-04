¿Paco Stanley se ha manifestado a 24 años de su muerte? Paul Stanley y Joely Bernat así lo creen luego de que se enteraron de que van a convertirse en padres.

Paul Stanley -de 38 años de edad- sorprendió a sus seguidores al compartir que se convertiría en padre junto a su esposa Joely Bernat, luego de que se casaron en secreto en diciembre pasado.

En entrevista exclusiva para Caras, Paul Stanley y Joely Bernat -de 35 años de edad- hablaron sobre esta nueva etapa en su vida y es que ambos se han mostrado muy emocionados.

Paul Stanley llegó hasta el piso con tal de esconderse y no hablar de la nueva serie de Paco Stanley

Para el programa Hoy, Paul Stanley y Joely Bernat también dieron detalles sobre su embarazo y cómo se encuentran tras está noticia.

Sin embargo la pareja sorprendió al revelar que durante esta etapa se ha hecho presente nada más y nada menos que Paco Stanley, quien fue asesinado el 7 de junio de 1999.

A tres meses de haberse casado por el civil, Paul Stanley y Joely Bernat sorprendieron a todos al anunciar que pronto se convertirían en papás.

Durante la emisión de este miércoles 10 de abril del programa Hoy, Paul Stanley y Joely Bernat ofrecieron una entrevista donde hablaron más detalles sobre el nacimiento de su bebé.

Paúl Stanley se mostró sorprendido con la noticia, pero aseguró: “dicen que los tiempos de Dios son exactos”.

Joely Bernat confesó que siempre había soñado con convertirse en mamá, por lo que ahora se encuentra muy feliz.

Además confesó que al convivir tanto con Paul Stanley se dio cuenta que sería un gran padre, porque siempre está al pendiente de ella.

Paul Stanley y Joely Bernat sorprendieron al señalar que en esta nueva etapa han sentido más que nunca la presencia de Paco Stanley.

Entre bromas, Paul Stanley puntualizó que espera que su papá haya estado presente cuándo se enteró que iba a ser padre, pero no cuando procreó a su hijo.

Paul Stanley recordó como el dinosaurio es un símbolo que lo vincula con su papá e incluso por eso se tatuó uno.

“El dinosaurio que me regaló mi papá y que me tatué, igual el día que tenga un hijo pues eso va a ser, es un símbolo, pero algo como que me llena”

Paul Stanley