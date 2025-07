La relación de Alfredo Adame de 67 años de edad, con Marcela Iglesias conocida como la Barbie humana, podría escalar de nivel según un video en YouTube.

Todo parece apuntar que Alfredo Adame y Marcela Iglesias estarían más enamorados que nunca o ¿se trata de un romance armado? Un video en YouTube revela si es estrategia para rating.

Luego de que Alfredo Adame fuera captado muy juntito a Marcela Iglesias, la autonombrada Barbie humana, el ‘golden boy’ demuestra que están tan enamorados que ya hablan de boda.

Una entrevista en YouTube que la pareja tuvo con Nelssie Carrillo en Estados Unidos, se mostraron muy felices porque ya hasta hablan de planes de boda.

Así como fue sorpresiva la relación de Alfredo Adame con Marcela Iglesias de 47 años de edad, también está siendo la noticia de una boda.

Aunque la reportera cuestionó al ‘golden boy’ si llevará a Marcela Iglesias, la Barbie humana, a México, el conductor confirmó esto asegurando que se casarán en un mes.

Por si fuera poco, Alfredo Adame dijo riéndose que igual planean ser papás, lo que también provocó la risa de Marcela Iglesias, aunque no desmintió nada.

“Nos vamos a casar dentro de un mes y si el embarazo viene rápido me la llevó a México para que sea mexicana”.

Por otra parte, Alfredo Adame selló su amor con Marcela Iglesias con un beso que fue bien correspondido.

Sin embargo, parece que todo es parte de un juego pues Marcela Iglesias confirmó a la reportera que está casada, “pero no capada”, lo que se traduce en que pese a tener el estado civil de matrimonio tiene relaciones con otras personas.

Alfredo Adame ya habla de matrimonio con Marcela Iglesias y hasta un hijo, aunque la Barbie humana está casada legalmente, entonces ¿es una relación armada?

Marcela Iglesias dijo estar “casada no capada” y aunque no pudiera casarse parece que ni ellos saben qué quieren.

Horas después de que Alfredo Adame dijo a Nelssie Carrillo que sí se casará con la Barbie humana, un video en YouTube mostrado por Berenice Ortiz lo deja ver rechazando la idea.

“No, matrimonio no ni a tener hijos ni a vivir juntos. Es pasarla bien y producir”.

Asimismo, debido al historial que Alfredo Adame tiene sobre armar relaciones como hizo con Magaly Chávez, el ‘golden boy’ aseguró que no tiene la necesidad de hacer algo así con Marcela Iglesias.

“¿Y para qué querría yo a los 67 años hacer eso? No necesito dinero, no necesito fama, no necesito absolutamente nada. Yo soy Alfredo Adame”.

Alfredo Adame, conductor.