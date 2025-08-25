Alfredo Adame -de 67 años de edad- está muy enamorado y recibe a su novia Marcela Iglesias con flores y besos a su arribo al AICM.

Marcela Iglesias -de 47 años de edad- y Alfredo Adame revelaron que son novios, y el actor derritió corazones con el tierno gesto que tuco con su pareja.

Alfredo Adame recibe a su novia en el AICM y fue tan tierno que impresionó a todos

Marcela Iglesias estaba de viaje y Alfredo Adame la recibió en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, donde derritió a todos con su ternura.

Mientras los reporteros trataban de entrevistar a Marcela Iglesias, Alfredo Adame se acercó a ella con un ramo de flores.

La modelo recibió el detalle de Alfredo Adame con un beso, el cual fue celebrado por los reporteros.

El romántico momento siguió con un abrazo, mientras Alfredo Adame le pedía a su novia que hablara de amor con los reporteros.

Marcela Iglesia expresó que estaba muy feliz de estar en México y poder estar con su novio, con quien deseaba divertirse.

La modelo mencionó que estaba encantada con las flores que le había regalado su novio y Alfredo Adame mencionó que tenía la intención de llevarle un trío musical, pero ella no quiso.

“Yo le dije, me quiero ir al departamento, quiero comer, disfrutar”, fue la respuesta de Marcela Iglesias ante la sorpresa que intentaba llevarle Alfredo Adame.

Marcela Iglesias con Alfredo Adame. (YouTube/@nelssiecarrillo / Tomada de video)

Marcela Iglesias se enamoró de Alfredo Adame porque es muy caballeroso

Alfredo Adame y Marcela Iglesias llevan un mes noviazgo y la modelo reveló que fue lo que más le enamoró de su novio.

“Su caballerosidad, tiene una energía la cual se comunica conmigo perfectamente. Para mí lo más importante con una persona que yo estoy es su energía” Marcela Iglesias

Marcela Iglesias mencionó que la energía de Alfredo Adame le encanta y su look le parece perfecto.

Alfredo Adame y Marcela Iglesias se conocieron en un evento en Los Ángeles y han sido captados juntos en diversas ocasiones.

La diferencia de edad de 20 años no ha impedido que Alfredo Adame disfrute de su amor con Marcela Iglesias.