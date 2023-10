Durante un encuentro con la prensa, Alex Reyna aclaró de una vez por qué trae pleito con Wendy Guevara -de 30 años de edad-.

Y en su explicación, Alex Reyna -de 35 años de edad- mencionó al tóxico y amigo de La Casa de los Famosos México, Marlon Colmanarez.

De acuerdo con Alex Reyna, mejor conocida como ‘la Señora de las Lomas’, con Wendy Guevara no tendría ningún problema.

El pasado jueves 12 de octubre, durante la ‘green carpet del Rino Fest’, evento del Dr. Gabush, Alex Reyna aclaró de una vez por qué trae pleito con Wendy Guevara.

Y de acuerdo con Alex Reyna, todos los problemas que ha tendido con Wendy Guevara se deben al tóxico, Marlon Colmanarez.

Pues señaló que ella tiene “historia” con el amigo de la ganadora de La Casa de los Famosos México; sin embargo, no dio más detalles del asunto.

“Eso fue por el chacal. Ella no me cae mal y me cae súper bien, pero de repente hay historia con el chacal, con el innombrable (Marlon). A ella la quiero y la adoro. Es una chica muy lista”.

Alex Reyna