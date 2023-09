Wendy Guevara vivió su momento más humilde, en un “pueblito” donde no le querían vender quesadillas de chicharrón a su estilo, y ahora “ni con sus millones”, se las venderá.

Un archienemigo de Wendy Guevara -de 30 años de edad- reapareció en uno de sus en vivo, para aclararle que ni con su nivel de fama le hará las quesadillas que le pidió.

Ante el momento, Wendy Guevara se atacó de la risa cuando leyó lo que el vendedor de quesadillas se comentó y le dijo “pinche viejo, lo odio”.

Antes de que Wendy Guevara entrara a La Casa de los Famosos México, la influencer contaba de todo en sus en vivos -y lo sigue haciendo- así que reveló su momento más humilde.

En sus inicios en redes sociales, fue donde platicó a sus seguidores la ocasión en que andaba en un “pueblito” donde la hicieron vivir su momento más humilde y sus pesos no valían nada.

Contó que se encontraba en un puesto en un “pueblito”, pero se topó con un señor vendedor de quesadillas que no le quería vender porque no le iba a pagar.

Sin que conociera a Wendy Guevara y que ella tuviera fama de pedir fiado, el señor de las quesadillas se negó a hacerle una quesadilla de chicharrón con nopales a la influencer.

Esto bajo el argumento de que “no me la vas a pagar”, pues apuntó que los nopales contaban como un guisado aparte y la quesadilla saldría más cara.

Sin embargo, Wendy Guevara en más de una ocasión le dijo “que si te lo voy a pagar, pues yo te lo estoy pidiendo”, pero la realidad es que la dejó con el antojo y solo obtuvo una triste quesadilla de chicharrón sin nopales

“Wendy-véndeme el otro guisado, los nopales junto con el chicharrón.

Quesadillero- No, no puedo.

Wendy- Pero ¿por qué?

Quesaillero- Porque de seguro cuando te lo pongo no me lo vas a pagar.

Wendy- Pero te estoy diciendo que te lo voy a pagar mijo, te estoy diciendo que me vendas el otro guisado, el de nopales (...) Le valió tres hectáreas de verga y no me lo quiso vender”.

Plática de Wendy Guevara y su archienemigo.