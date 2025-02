¿Ricardo Salinas Pliego le dio “cartera abierta” a Daniel Bisogno? La familia no se tuvo que preocupar por la costosa hospitalización del conductor.

Antes de su muerte, Daniel Bisogno pasó momentos muy complicados de salud por lo que en varias ocasiones tuvo que regresar al hospital.

Aunque contaba con un seguro de gastos médicos por parte de TV Azteca, Alex Bisogno -de 48 años de edad- confesó que en realidad fueron tratamientos muy caros.

Sin embargo, Alex Bisogno destacó que entre sus preocupaciones no se encontraba el financiero pues afortunadamente contaron con el apoyo de alguien muy importante.

Se trata nada más y nada menos que de Ricardo Salinas Pliego, quien habría pagado todos los gastos hospitalarios de Daniel Bisogno hasta su muerte.

Desde que Daniel Bisogno presentó complicaciones en su salud, requirió varias hospitalizaciones, desde visitas de rutina hasta de emergencia.

Las constantes hospitalizaciones de Daniel Bisogno lo obligaron a alejarse de su trabajo, tanto de Ventaneando como de su obra de teatro Lagunilla mi Barrio.

Por lo que hubo varias especulaciones acerca de quién estaba cubriendo los gastos hospitalarios de Daniel Bisogno y si tenía una millonaria deuda con el hospital.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Alex Bisogno habló sobre todas estas especulaciones y reveló quién se hizo cargo de los gastos hospitalarios de Daniel Bisogno.

Alex Bisogno puntualizó que el seguro de gastos médicos de Daniel Bisogno los ayudó, pero lamentablemente no cubría todo lo que se tenía que pagar.

En su conversación, Alex Bisogno puntualizó que Ricardo Salinas Pliego se portó muy bien y se hizo cargo de todos los gastos.

Alex Bisogno destacó que Ricardo Salinas Pliego le dio “cartera abierta” a Daniel Bisogno y pidió que no se limitará nada, pues quería que se le hiciera todo lo que fuera necesario.

“Pero algo que sí voy a reconocer es que Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, siempre velaron por él (...) llegaron un día al hospital y dijeron ‘cartera abierta para Daniel Bisogno, todo lo que se tenga qué hacer, que no se limiten en nada”

En su discurso, Alex Bisogno destacó que la cuenta de hospital de Daniel Bisogno iba a ser muy difícil de pagar si no se hubiera contado con el apoyo de Ricardo Salinas Pliego.

Y es que cada hospitalización de Daniel Bisogno tenía un precio aproximado de dos millones de pesos.

Alex Bisogno destacó que no solo eran las hospitalizaciones, también eran los medicamentos.

Algo que ellos no habrían podido solventar económicamente, por lo que se encuentran muy agradecidos con Ricardo Salinas Pliego ya que su apoyo los ayudó a disfrutar un año más a Daniel Bisogno.

“Aparte todos los medicamentos con los que tenía que vivir, era un tema costosísimo, no había manera, si Daniel no hubiera tenido ese apoyo no la hubiera contado desde hace mucho tiempo. La vida nos lo prestó un año más”

Alex Bisogno