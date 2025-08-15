Pati Chapoy fue invitada a participar en Monólogos de la Vagina y esta fue la respuesta de la conductora de Ventaneando.

Hace varios años, Morris Gilbert -de 71 años de edad- invitó a Pati Chapoy a debutar en Monólogos de la Vagina, pero ella se negó.

¿Pati Chapoy estará en Monólogos de la Vagina? La volvieron a invitar a participar

Morris Gilbert no se dio por vencido y volvió a invitar a Pati Chapoy a ser parte de Monólogos de la Vagina, aprovechando su 25 aniversario.

“Pati, querida, la invitación está en pie, porque la pobre aquí sigue tan exitosa como siempre” Morris Gilbert, productor de los Monólogos de la Vagina

El 14 de octubre será el aniversario de Monólogos de la Vagina y para Morris Gilbert sería grato que Pati Chapoy participara.

A pesar de que le extendieron por segunda vez la invitación para participar en Monólogos de la Vagina, Pati Chapoy volvió a decir que no.

“Pues bueno, no, la Choco quiere”, dijo Pati Chapoy, por lo que no participará en la obra.

Pati Chapoy evadió la pregunta, mencionando que Jimena Pérez -de 44 años de edad- quiere participar y que ella sí puede debutar en el teatro.

Por lo que muchos se quedarán con las ganas de ver a Pati Chapoy en los Monólogos de la Vagina.

Hasta el momento, se desconoce si Morris Gilbert tomará en cuenta la sugerencia de Pati Chapoy y la ‘Choco’ será parte del aniversario de los Monólogos de la Vagina.

Pati Chapoy sufre intento de extorsión (@chapoypati / Instagram)

¿Pati Chapoy ha participado en obra de teatro o novelas? Esto se sabe

Pati Chapoy es veterana de los programas de espectáculos en México, pero nunca ha salido de su papel como conductora.

A diferencia de colegas que han hecho participaciones especiales en novelas o teatro, Pati Chapoy nunca ha formado parte de otro proyecto fuera de los espectáculos.

A lo largo de su carrera, Pati Chapoy ha conducido y producido programas que hablan de la farándula, pero nunca ha accedido a ser parte de otro proyecto.

Tras rechazar la invitación de participar en los Monólogos de la Vagina, es claro que nunca veremos a Pati Chapoy en un escenario diferente.