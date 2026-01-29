Raquel Bigorra -de 51 años de edad- opinó sobre la polémica ente la familia de Daniel Bisogno y Pati Chapoy.

Durante el aniversario de Ventaneando, Pati Chapoy arremetió contra Alex Bisogno y su familia, señalándolos de negligencia y hasta robo.

Raquel Bigorra toma ante la pelea de la familia Bisogno y Pati Chapoy

Pati Chapoy declaró que Alex Bisogno saqueó la casa de Daniel Bisogno horas después de su muerte y que la madre del conductor había vivido negligencia.

Ante estas declaraciones, Raquel Bigorra fue cuestionada sobre si estos señalamiento eran ciertos, ya que ella fue cercana a Daniel Bisogno y su familia.

“No me corresponde, pero lo que te puedo decir es que el tiempo que yo viví cerca de esa familia, es una familia amorosa, es una familia que se cuidaban entre sí, era precioso verlos los domingos yendo todos juntos a comer” Raquel Bigorra

¡Raquel Bigorra DESMIENTE PELEAS en la familia de Daniel Bisogno! Asegura que siempre ha sido una familia muy unida previo a la muerte del conductor #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/DlJLRri0Xe — De Primera Mano (@deprimeramano) January 28, 2026

Raquel Bigorra no quiso profundizar en el tema, pero mencionó que el tiempo que fue cercana a Daniel Bisogno, siempre vio a su familia unida.

La conductora dice que la familia de Daniel Bisogno solía reunirse constantemente y se cuidaban entre ellos.

“A todos siempre los vio ocupados por sus papás, pues una familia”, dijo Raquel Bigorra sobre la atención que prestaban Daniel Bisogno y sus hermanos a sus padres.

Raquel Bigorra dio a entender que los dicho por Pati Chapoy -de 76 años de edad- esta lejos de la realidad que vivía Daniel Bisogno y su familia.

Daniel Bisogno (Ventaneando Twitter @VentaneandoUno)

Alex Bisogno asegura que Daniel Bisogno le tenía miedo a Pati Chapoy

Tras las palabras de Pati Chapoy, Alex Bisogno compartió un video respondiendo a las acusaciones de la conductora.

Lo que destacó es que Alex Bisogno asegura que su hermano no contó la gravedad de su enfermedad a Pati Chapoy porque tenía miedo de que lo despidiera.

“Fue Daniel quien tomó la decisión de no platicarle nada a usted, no quería que usted se enterara por miedo a perder su trabajo” Daniel Bisogno

Alex Bisogno fue contundente, Pati Chapoy no puede hablar de él o su familia; de lo contrario, él piensa revelar información sobre la conductora: “Tengo mucho qué decir”.