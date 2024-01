Hace un par de días, Alemán compartió una disculpa pública a Akasha, aunque negó haberla violentado. Sin embargo, el caso dio un giro, pues ahora él la denunció por extorsión.

Aunque Alemán -de 33 años de edad- quería llevar todo en paz con Akasha, pese a que ella lo acusó de violento, el rapero ya cambió de opinión y ahora se irá por la vía legal.

El rapero acudió la tarde del 3 de enero, a la Fiscalía de la CDMX a denunciar a Akasha -de edad desconocida- por extorsión, pues asegura que le está pidiendo dinero para no denunciarlo.

Pero ¿qué cantidad de dinero le pidió Akasha a Alemán? El rapero se mostró decepcionado porque su exnovia sabe que su papá tiene cáncer y aún así le pidió dinero o sino, lo denunciaría “y ni tiene fundamentos”.

¿Lo único que busca Akasha es dinero? El rapero Alemán dejó ver que las acusaciones de su exnovia “no tienen sentido”, pues lo está extorsionando para no denunciarlo legalmente.

Hace casi un mes, Akasha compartió un audio donde se oye una violenta pelea con Alemán, además de fotografías donde mostraba moretones en su cuerpo.

Sumado a ello, acusó a Alemán de serle infiel y pactar encuentros con varias mujeres.

Sin embargo, Alemán negó esto en una conferencia de prensa dada el 2 de enero, señalando que todo fue sacado de contexto y apuntando de una relación codependiente y tóxica.

Asimismo, el rapero apuntó que los moretones que Akasha mostró se trataron de la contención que este tuvo que hacer, en uno de los momentos en que peleaban.

Pese a que Alemán aseguró que él solo quería estar en paz y alejarse totalmente de Akasha, la tarde del 3 de enero, el rapero de Cabo, San Lucas, acudió a la Fiscalía de la CDMX a denunciarla.

Según lo mostrado en entrevista con el reportero Edén Dorantes, Alemán decidió de última hora denunciar por extorsión a Akasha porque esta le pedía dinero con tal de no denunciar la supuesta violencia de la que lo acusa.

“Cuando te piden dinero a cambio de no hacer una demanda, eso se llama extorsión (...) hablamos de cantidades que son impensables (...) Yo ya había quedado con ella, la iba a apoyar por razones que pues yo la sigo queriendo, pero sí me está pidiendo cosas inimaginables (...) “.

Sumado a ello, Alemán dejó ver que por la falsedad de lo que Akasha denunció aquel 8 de diciembre, él está perdiendo contratos y trabajo “las cosas no fueron así”.

Alemán también dijo pensar en todo momento en Akasha y en “no exponerla, exponer sus videos”, pero la falsedad de lo que subió aquel 8 de diciembre, está superando los límites.

“No quiero verla así, no quiero exponerla de esta manera, ni que vieran sus videos, ni que vieran todo el material que yo tengo, pero pues llegó la hora”.

Finalmente, Alemán dijo “no puedo creer” al hecho de que Akasha lo esté extorsionando con tanto dinero, sabiendo que ahorita tiene que invertir en la salud de papá, quien tiene cáncer.

“No puedo creer que ella sabiendo lo que estoy pasando [con la salud de su papá] me está pidiendo una cantidad (...)”.

Alemán acudió a la Fiscalía de la CDMX a denunciar por extorsión a Akasha, pues además de que asegura que nunca la violentó, apunta que esta le está pidiendo dinero con tal de no seguir manchando su nombre.

Pero ¿Qué cantidad de dinero le pidió Akasha a Alemán?

Aunque el rapero decidió no decir la cantidad de dinero diciendo “ya lo sabrán”, fue su hermana Emy Alemán -de 24 años de edad- quien reveló lo que Akasha está pidiendo.

Con el afán de defender a su hermano, Emy compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de la conversación en que le pide a Alemán 500 mil pesos como adelanto.

“Entiendo que tu situación familiar es complicada por lo cual te propongo lo siguiente, me apoyes con 500 mil pesos (...) por lo que te doy ese tiempo para que en dos o tres meses me puedas depositar otro tanto de esa manera llevar la misa en paz, olvidarnos de demandas, de contratos, pagos de impuestos y etc., sin mezclar ningún contrato documento o firmar nada”.

Akasha a Alemán.