A casi un mes de que Akasha aludiera haber sido golpeada por Alemán, el rapero rompió el silencio con 6 nuevas canciones recién estrenadas donde narra la historia detrás.

Ayer -2 de enero- Alemán se disculpó con Akasha y sus fans por la controversia que las acusaciones causaron en su contra, reconociendo todo se trató de una “relación codependiente y tóxica”,

Pero a pesar de que el abogado de Alemán -de 33 años de edad- quiso contenerlo de declarar de más sobre Akasha, el rapero hizo lo propio y lanzó 6 nuevas canciones.

Estas son las canciones con las que Alemán narra la historia detrás de las fotografías con las que Akasha aludió haber sido víctima de violencia del rapero:

Cabe destacar que el propio Alemán -Erick Raúl Alemán Ramírez- fue quien escribió las seis canciones de este nuevo álbum al que llamó “Confesiones”.

En el formato de YouTube, el lanzamiento de Alemán incluye un intro en el que muestra todo lo que medios de comunicación dijeron sobre la violencia de la que Akasha -de edad desconocida- lo acusó.

Asimismo, Alemán se muestra en todos los visualizer en un detector de mentiras mientras canta las 6 canciones nuevas que recién lanzó.

Alemán lanzó 6 nuevas canciones que componen “Confesiones” el disco que acaba de estrenar y donde en “Loco amor” narra todo lo que pasó la noche en que Akasha lo acusó de violencia.

En esta canción de 2:30 minutos, Alemán cuenta que le costó caro haber dejado ir ese amor, señalando que no quiere volver a vivir esa situación.

Alemán detalló -en conferencia de prensa- que el audio que Akasha subió y donde se oye una pelea, sucedió tiempo atrás no ese noche como se suponía.

El rapero narra en “Loco amor” que el audio se originó en Cabo, San Lucas, a las 2:00 pm, “con el calor hasta tope y los dos gritando en el carro”.

Alemán señala que la discusión empezó luego de que Akasha se quejó de que no le da dinero “y soy marro”, todo porque no le habría querido comprar una bolsa Gucci.

“Caí en tus provocaciones y tú grabando en el auto, me amenazabas que te ibas a tirar en el asfalto y yo cegado por el enojo, porque pa’ ti no valgo”.

Asimismo, Alemán deja ver en “Loco amor” que intentó comprar el amor de Akasha con dinero, “siempre contigo en el palco, primera clase, hoteles finos y caros, comidas, yates privados”.

Finalmente, Alemán señaló que Akasha es no controlaba sus celos y se ponía violenta, pese a que él narra que siempre iban juntos a todos lados.

Alemán lanzó 6 nuevas canciones, entre las que se incluye “Un chiste”, donde colabora con Adán Cruz -de 31 años de edad-, para narrar parte de su historia con Akasha.

El coro de “Un chiste” es claro, Alemán narra que todo le compraba a Akasha, ella vestía de marca, pero en realidad no era amor lo que ella sentía, sino “puro carbón”.

Asimismo, Alemán explica que siente estarse quedando solo y hubiera estado “cool” haber compartido más momentos con Akasha.

Alemán canta “Se marchitó la flor” en featuring con Noeh -dentro de sus nuevas 6 canciones-, donde cuenta haber amado a Akasha, aunque al final ella lo quiso dejar ver como el malo en la relación.

El rapera deja ver lo cambiante que era Akasha, apuntando a que un día lo podía amar y mostrarse agradecida, pero luego “me atacas como serpiente”.

Incluso, Alemán hace frente a las acusaciones de infidelidad que Akasha le hizo, diciendo “te llevaba pa’ todos mis shows, hasta me alejé de mis compas”.

Asimismo, Alemán deja ver que Akasha le pidió volver, pero él optó por no hacerlo porque la confianza en ella se terminó.

“Aunque tú querías volver te dije no puedo, porque en ti ya no confío y sé que no debo, lo poco y muy bonito es lo que me llevó”.

Alemán en "Se marchitó la flor".