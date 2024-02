Aleks Syntek -de 54 años de edad- se pronuncia en contra de sus retractores luego de que fue acusado de hacerle ‘grooming’ a su esposa y pide no dejarse llevar por titulares que buscan “viralidad y el escándalo”.

El pasado 18 de enero el nombre de Aleks Syntek se viralizó en las redes sociales luego de que contó su historia de amor con su actual esposa Karen Coronado en el podcast de Ingrid Coronado.

En conversación con su cuñada Ingrid Coronado, Aleks Syntek confesó que conoció a su pareja cuando ella todavía era menor de edad.

Aleks Syntek reveló que cuando conoció a su actual esposa, él tenía 23 años mientras que ella solo tenía 15 años, esto provocó que el cantante fuera acusado de ‘grooming’.

A casi tres semanas del escándalo, Aleks Syntek rompió el silencio y de esta manera le contestó a todos sus retractores.

Aleks Syntek y su esposa Karen Coronado decidieron contar su historia de amor en el podcast de Ingrid Coronado.

Sin embargo, sus declaraciones generaron que Aleks Syntek fuera acusado de hacerle ‘grooming’ a su esposa, ya que cuando la conoció ella era menor de edad.

Tras ser blanco de un sinfín de críticas, Aleks Syntek se defiende y critica que solo se hayan ido por el lado negativo y no por su bella historia de amor con Karen Coronado.

En entrevista para el programa Ventaneando, Aleks Syntek se dijo triste de que la gente haya preferido ver la “popo en el escusado” y no un “diamante en el cielo”.

Aleks Syntek aseguró que su entrevista con Karen Coronado tiene un sinfín de mensajes muy bonitos que decidieron compartir luego de 23 años de casados.

Tras acusaciones de ‘grooming’, Aleks Syntek aseguró que no existe tal cosa pues cuando la conoció si era menor de edad y empezaron su relación años después.

“Fue lo que le platiqué a Ingrid y después me enteré de que era la hermana de Ingrid, más no me la ligué, ni realmente fue el momento en el que nos hicimos pareja, fue muchos años después que ya se hizo mi novia, mi esposa”

Aleks Syntek