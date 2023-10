¿Aleks Syntek cantaría corridos tumbados? El famoso estaría dispuesto a entrar a este género musical, siempre y cuando se cumpla una condición.

Tras una larga trayectoria dentro de la industria musical, Aleks Syntek ha protagonizado varias polémicas por sus declaraciones en contra del reguetón.

Sin embargo no sería el único género con el que no se encuentra de acuerdo y es que Aleks Syntek criticó las letras de los corridos tumbados.

Pese a la gran popularidad que tienen los corridos tumbados gracias a exponentes como Peso Pluma o Natanael Cano, Aleks Syntek se pronunció en su contra.

Pero Aleks Syntek -de 54 años de edad- no le cierra la puerta al reguetón y los corridos tumbados, hasta estaría dispuesto ha incursionar en estos géneros siempre y cuando se cumpla una condición.

Luego de pronunciarse en contra del reguetón, Aleks Syntek vuelve ha generar polémica al hablar sobre los corridos tumbados.

En entrevista con Venga la Alegría, Aleks Syntek señaló que ya había analizado varios representantes de los corridos tumbados y descubrió algo que no le gusta.

Pese a que consideró que los corridos tumbados tienen melodías y arreglos increíbles, Aleks Syntek destacó que todos se parecen en algo.

Aleks Syntek puntualizó que los corridos tumbados tienen letras similares sin importar el intérprete.

Durante su conversación, Aleks Syntek señaló que él ya no hace música para estar de moda ya que ahora todas sus creaciones tienen su estilo.

“Si hoy en día no hago la música que está de moda y lo tending de TikTok es normal, ya he respondido a eso. Si me preguntas si soy del género pop o rock, yo soy género Syntek. Mi música es música Syntek”

Aleks Syntek confesó que si cantaría reguetón y corridos tumbados, siempre y cuando se cumpla una condición.

El cantante solo pidió que pueda intervenir como compositor y poder tener poder sobre lo que se va a cantar.

Aleks Syntek incluso reveló que le gustaría que algún representante de corridos tumbados lo invitará a realizar una colaboración.

“Yo la verdad, si es que me encantaría si es que algún día hago un corrido porque sí me gustaría, meterle otro contenido. Si el tipo que me invite a hacerlo me da chance de intervenir como compositor entonces se vale, incluso de música urbana lo llegaría a hacer si fuera el contenido adecuado y el tratamiento adecuado”

Aleks Syntek