Tras criticarlo a él y a su música, Dani Flow -de 21 años de edad- le manda “amoroso” mensaje a Aleks Syntek, de 54 años de edad.

Dani Flow, el popular reguetonero mexicano, ha respondido a los comentarios negativos de Aleks Syntek sobre su talento y estilo musical.

En una nueva edición de “Escorpión al Volante”, Dani Flow abordó las críticas y dejó claro que no había tenido ningún contacto directo con el cantante o algún conflicto personal.

Aleks Syntek ha dejado muy claro que no está de acuerdo con las letras de la música actual, especialmente del género urbano.

Por lo que cada que tiene oportunidad, explica que no le parece adecuado que sean tan explícitas; tal y como lo son las de Dani Flow.

Mencionando, incluso, que habría que conocer el daño que le han hecho a Dani Flow desde niño y que lo orilló a hacer este tipo de música.

Dani Flow es el cantante más cotizado del momento y su particular música es lo que se ha ganado el cariño de las audiencias.

Pero hay quiénes desaprueban su estilo, como Aleks Syntek.

En la última edición de Escorpión al Volante, Dani Flow fue el invitado especial y en la plática salieron a luz los dichos que Aleks Syntek ha tenido contra él.

“¿Cómo no va a ser un gancho eso? Todo bien con Aleks Syntek, a mí incluso me gusta su música, recuerdo su música en mi infancia y sé la posición que tiene en la música, pero fue c*gado que hablara de mí, que me tirara… se me hizo chistoso”

Dani Flow