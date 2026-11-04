El cantante Aleks Syntek de 57 años de edad, reveló que tras la crisis que quedó evidenciada en su concierto en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX por el Grito de Independencia, su familia quería internarlo.

Sin embargo, Aleks Syntek expuso que se opuso rotundamente, asegurando que fue su psicólogo quien lo curó con “terapia de amor” en 10 días.

La familia de Aleks Syntek lo quería internar tras su crisis pública

Aleks Syntek compartió que su crisis en el concierto del Grito de Independencia llevó a que su familia buscara internarlo, pese a que no tenía un diagnóstico psiquiátrico.

En una plática que el cantante tuvo con su psicólogo Fernando Núñez, compartió que sintió mucho miedo cuando había “hombres de blanco” esperándolo para “amarrarme”.

Y es que a la perspectiva de Aleks Syntek, el internarlo no tenía ningún argumento cuando no consumía drogas, no tomaba alcohol e incluso no había un diagnóstico psiquiátrico sobre la crisis que sucedió.

Incluso, el cantante de Duele el Amor aseguró que el tomar acciones de un internamiento de esa forma, lo ve como “un secuestro”, situación que quiso evitar a toda costa.

“Llegaron los hombres de blanco a amarrarme y la verdad a mí me parece intransigente, porque si un psiquiatra llega y la patrulla espiritual, te amarran y te llevan, sí se parece mucho a un secuestro (...) Yo lo quería evitar es que me encierren (...) Encerrarme seis meses porque es lo que estaban planeando”. Aleks Syntek, cantante.

El psicólogo de Aleks Syntek aseguró que el diagnóstico psiquiátrico fue un brote por estrés, pero no un brote psicótico o algo similar.

Asimismo, reveló que fue la hija de Aleks Syntek, Natalia Coronado, quien lo buscó para darle terapia a su papá por la situación en la que lo estaba viendo.

El cantante aseguró que le bastaron 10 días de “terapia de amor” de su psicólogo para curarse, misma que fue una intervención no solo con él, sino con su familia e incluso círculo cercano de trabajo.