Aleks Syntek padeció un brote de ansiedad; al respecto, asegura que superó su crisis de salud mental e incluso ya está preparando su nuevo disco.

El día de hoy estoy bien y estoy sano, estoy grabando mi nuevo disco para ustedes. Aleks Syntek

Las salud Aleks Syntek atravesó por un momento complicado que culminó durante un concierto donde se enfrentó al público.

Aleks Syntek asegura que superó sus crisis de salud mental y ya está sano

El pasado 24 de octubre, Aleks Syntek compartió un video en redes sociales para hablar de su salud mental.

Aleks Syntek confesó que durante su concierto del 15 de septiembre presentó una crisis de ansiedad, que se combinó con hartazgo e ira.

Estoy dispuesto a abrirles mi corazón, estoy preparado para hablarle de lo que pasó el 15 de septiembre y todo lo que sucedió conmigo fue un brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo. Aleks Syntek

Aleks Syntek (Gabriela Quiroz Rendón)

El cantante reveló que tras su presentación en la alcaldía Benito Juárez, acudió con médicos, quienes le indicaron que lo mejor era que estuviera internado 6 meses en una clínica de salud mental.

Aleks Syntek rechazó este tratamiento, así como la ayuda de Fernando Núñez, ya que no le pareció que el coach tuviera antecedentes penales y adicciones.

Después de todo, Aleks Syntek dice que está bien y que pudo salir de sus crisis emocional.

Así inició el brote de ansiedad de Aleks Syntek

Aleks Syntek ha tenido diversos escándalos en los últimos años, pero el pasado 15 de septiembre protagonizó una pelea verbal con asistentes a su concierto en la alcaldía Benito Juárez.

Posteriormente, el cantante hizo declaraciones en redes sociales donde involucró a terceras personas y provocó que sus seguidores se preocuparan por su salud mental.

El cantante regresó a los escenarios y hasta cantó junto a Dani Flow, a quien solía criticar por el contenido de sus canciones.

Ahora, Aleks Syntek asegura que se encuentra mejor y rechazó ingresar a una clínica de salud mental, pues argumenta que ya se encuentra bien.