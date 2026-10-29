Aleks Syntek confirmó públicamente su separación de Karen Coronado después de 25 años de matrimonio y compartió uno de los momentos más emotivos de su vida personal al hablar sobre el fin de su relación.

Yo estoy separado de mi mujer, no sé lo he dicho a nadie porque no le quiero hacer daño, es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado Aleks Syntek

Durante una entrevista, el cantante de 57 años de edad reconoció el papel fundamental que Karen Coronado desempeñó en su carrera y expresó arrepentimiento por las oportunidades que, considera, ella dejó de lado para acompañarlo.

Conmovido hasta las lágrimas, Aleks Syntek aseguró que desea verla feliz y agradeció el apoyo, dedicación y cuidado que recibió durante más de dos décadas de vida en común.

Aleks Syntek confirma que está separado de Karen Coronado

Durante 2024 surgió el rumor de que Aleks Syntek y Karen Coronado se estaban divorciando y dos años después confirmar que ya no está junto a su esposa.

Aleks Syntek le dio una entrevista a Mariano Osorio y confirmó que está separado de su esposa, con quien estuvo casado 25 años.

Al borde del llanto, Aleks Syntek confirmó su separación y mencionó que no lo había revelado porque no quería ‘lastimar’ a su esposa.

“Quiero que ella sea feliz”, mencionó Aleks Syntek con la voz entrecortada y mencionó que le dedicaba su canción ‘Intocable’.

El cantante expresó que no sentía resentimiento tras su separación y estaba agradecido con Karen Coronado.

No me voy enojado pateando los muebles, me voy diciéndote gracias por lo que me diste Aleks Syntek

Aleks Syntek reconoció que Karen Coronado lo cuidó durante todo su matrimonio y mencionó que él era un “hombre complicado”.

Aleks Syntek admite que intervino en las metas de Karen Coronado

Mariano Osorio reveló que él ya sabía de la separación de Aleks Syntek y Karen Coronado, ya que habló con ella.

Karen Coronado le expresó que ella había cuidado a Aleks Syntek e incluso se volvió su manager para estar con él.

Aleks Syntek expresó que sabía que había “truncado los sueños” de su esposa y lo lamentaba.

Yo le cuarté sus sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar Aleks Syntek

El cantante interpretó su canción ‘Intocable’ y comenzó la melodía con la voz entrecortada.

Hasta el momento, Karen Coronado no se ha pronunciado por lo expresado por Aleks Syntek, quien atraviesa un momento complicado tras padecer un episodio de ansiedad.