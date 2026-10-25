El cantante mexicano Aleks Syntek reapareció públicamente a través de un video compartido en su perfil de Instagram, para abordar lo sucedido durante su presentación del pasado 15 de septiembre.

Según explicó Aleks Syntek, el origen de este escándalo estuvo relacionado con un cuadro severo de ansiedad combinado con episodios de ira y hartazgo, afirmando que dará más detalles el próximo 26 de octubre.

Aleks Syntek sufrió un brote de ansiedad el pasado 15 de septiembre

Durante su video, Aleks Syntek mencionó que lo sucedido el pasado 15 de septiembre se debió a un brote de ansiedad, combinado con ira y hartazgo acumulado, lo que lo hizo posteriormente buscar ayuda profesional.

Los médicos especialistas que atendieron a Aleks Syntek, supuestamente determinaron que la única medida para tratar su condición era que se internara en una clínica de salud mental durante seis meses.

Sin embargo, él rechazó la sugerencia por considerarla “una locura” totalmente excesiva. En su lugar, recurrió a un psicólogo, el cual le dijeron ha sacado adelante a muchas personas.

No obstante, le mencionaron que esta persona había estado en la cárcel y ha tenido problemas de drogas anteriormente. Se trata de Fernando Núñez, conocido por un meme viral donde se negaba a pagar unos cigarros.

El mismo Fernando Núñez señaló que el cantante le pidió ayuda, mencionado que él era la persona indicada para el caso, pues sabe lo que es que a alguien lo juzguen sin conocer todo lo que hay detrás de los distintos eventos de su vida.

Aleks Syntek dará detalles de todo lo sucedido el próximo 26 de octubre

Aleks Syntek sostiene que el tratamiento ha dado resultados positivos, ya que ha logrado recobrar su estabilidad emocional y se encuentra trabajando en nueva música; asimismo, planea lanzar un video en YouTube para relatar su experiencia completa.

Este clip estará disponible en YouTube el próximo 26 de octubre, y espera que todo el mundo lo vea para que sepan todo lo acontecido.

Con esto busca tanto cerrar este episodio de su vida, como el explicar a detalle todo lo que ha pasado antes, durante y después del 15 de septiembre.

Fuera de esto, el cantante no dio más detalles, esperando que todos los interesados se informen a través del mencionado video.