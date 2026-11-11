Aleks Syntek está cerca de completar su recuperación, según informó su psicólogo Fernando Núñez, quien detalló que actualmente se encuentra estable y continúa bajo seguimiento profesional constante.

El especialista explicó que el tratamiento comenzó después del episodio ocurrido durante un concierto el 15 de septiembre, cuando la familia buscó apoyo profesional para atenderlo.

Núñez señaló que Aleks Syntek aceptó recibir atención en su domicilio y que el proceso también ha involucrado a sus familiares para favorecer su estabilidad emocional y recuperación.

Aleks Syntek, cantante. (@Aleks Syntek)

¿Cómo ha sido la recuperación de Aleks Syntek tras el brote psicótico?

En entrevista con Ventaneando, el psicólogo contó que Natalia Coronado, hija de Aleks Syntek, lo contactó directamente para pedir orientación por recomendación del comediante mexicano Ricardo O’Farrill.

La familia había recibido la sugerencia de internarlo durante 6 meses; sin embargo, Núñez preguntó quién había realizado esa valoración antes de considerar esa alternativa.

Tras conocer al cantante, el especialista propuso llevar el tratamiento a su casa, siempre que siguiera las indicaciones del equipo profesional, propuesta que Syntek aceptó.

De acuerdo con Núñez, un psiquiatra valoró el episodio y lo relacionó con estrés que desencadenó un ataque de ira durante la presentación.

Aleks Syntek comparte que su familia lo quería internar (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

El psicólogo reveló que Aleks Syntek estuvo internado aproximadamente un año atrás por una situación emocional, no por adicciones, y destacó que lleva 25 años sin consumir alcohol.

El tratamiento actual incluye a la familia, pues el especialista considera importante construir un entorno favorable e identificar situaciones que puedan generar estrés o afectar su estabilidad.

Núñez afirmó que acompaña a Aleks Syntek a algunos conciertos y mantiene contacto frecuente; aseguró que se encuentra “al 99%”, está estable y prácticamente recuperado.