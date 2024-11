¿Pero sí le entendió o no? Sospechan que Ibai Llanos no le entendió a la letra de El gran varón, canción de Willie Colón al escucharla por primera vez.

Escrita en 1986 por Omar Alfanno e interpretada por Willie Colón, El gran varón es una canción de salsa originaria de Panamá que se ha hecho muy popular para bailarla en las fiestas.

Sin embargo, a pesar de su popularidad y de que muchos la han escuchado alguna vez, no todos han prestado atención a lo que dice la letra de la canción.

Ahora, fue el turno del popular streamer Ibai Llanos el que escuchara y prestara atención a la letra.

No obstante, usuarios en redes sociales comentaron de forma graciosa que no sabían si Ibai Llanos sí le entendió o no a la letra de la canción El gran varón.

Ibai Llanos (@ibaillanos / Instagram )

Ibai Llanos escucha por primera vez El gran varón, canción de Willie Colón, y sospechan que no entendió de qué habla la letra

En un en vivo para la plataforma de Twitch, Ibai Llanos escuchó por primera vez El gran varón, la canción de salsa de Willie Colón.

Sin embargo, fanáticos del influencer sospechan que no le entendió a la letra.

Al escucharla por primera vez, Ibai Llanos quedó sorprendido por el ritmo de la canción.

La salsa es increíble. IBAI LLANOS

Además de esto, los usuarios mencionaban que no podían creer que el influencer no hubiese escuchado la canción antes.

A pesar de que al final Ibai Llanos resumió aparentemente bien de qué se trata la canción; aún así los fans se cuestionaron de forma graciosa si había quedado claro para el influencer de qué hablaba.

Muy sencillo. Nació un hijo, el hijo se fue, el hijo cambió mucho, iba vestido de mujer (...), se cruzó con el padre (...), el padre no lo reconocía (...). O eso le he entendido. IBAI LLANOS

Letra completa de la canción El gran varón, ¿de qué habla?

Luego de los graciosos comentarios de fans de Ibai Llanos sobre si le entendió o no a la canción de El gran varón, muchos volvieron a escuchar la canción para prestarle atención a la letra.

Esta canción, habla, efectivamente, de una mujer trans.

Sin embargo, al final de la canción, se da a entender que murió por una extraña enfermedad, que aparentemente se trató de VIH.

Así que, por si aún no la has escuchado y no sabes de qué habla la canción, acá te dejamos la letra completa:

En la sala de un hospital

A las 9:43 nació Simón

Es el verano del 56

El orgullo de don Andrés por ser varón

Fue criado como los demás

Con mano dura, con severidad, nunca opinó

Cuando crezcas vas a estudiar

La misma vaina que tu papá, óyelo bien

Tendrás que ser

Un gran varón

Al extranjero se fue Simón

Lejos de casa se le olvidó aquel sermón

Cambió la forma de caminar

Usaba falda, lápiz labial y un carterón

Cuenta la gente que un día el papá

Fue a visitarlo sin avisar, ¡vaya, qué error!

Y una mujer le habló al pasar

Le dijo: “hola, ¿qué tal, papá, cómo te va?”

¿No me conoces?

Yo soy Simón

Simón, tu hijo

El gran varón

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

Se dejó llevar

Por lo que dice la gente

Su padre jamás le habló

Lo abandonó para siempre

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

No te quejes, Andrés

No te quejes por nada

Si del cielo te caen limones

Aprende a hacer limonada

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

Y mientras pasan los años

El viejo cediendo un poco

Simón ya ni le escribía

Andrés estaba furioso

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

Por fin hubo noticia

De dónde su hijo estaba

Andrés nunca olvidó el día

De esa triste llamada

En la sala de un hospital

De una extraña enfermedad murió Simón

Es el verano del 86

Al enfermo de la cama 10, nadie lloró

Simón, Simón

Simón

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

Hay que tener compasión

Basta ya de moraleja

El que esté libre de pecado

Que tire la primera piedra

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

El que nunca perdona

Tiene destino cierto

De vivir amargos recuerdos

En su propio infierno

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblao

Jamás su tronco endereza

Con información de “Letras”

Trend en redes sociales de El Gran varón, canción de Willie Colón

Actualmente en redes sociales se ha hecho viral el trend de El Gran varón, canción de Willie Colón.

Este trend comenzó a expandirse luego de que no muchos supieran el trasfondo de la letra de El Gran varón.

En TikTok, jóvenes recrean y cuentan la historia de esta canción, logrando que muchos ya entiendan el mensaje.

Así que, por si no has prestado atención a la canción de El gran varón, corre a escucharla.